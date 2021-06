Se acabaron los coches con el cartel de ‘se vende’

La junta de gobierno municipal dio ayer luz verde a la modificación puntual de la ordenanza de tráfico de Santiago, en primer lugar, para adaptarse a la nueva normativa estatal en materia de limitación de velocidad en los cascos urbanos, pero también para introducir toda una serie de cambios ya anunciados, como las restricciones del reparto de mercancías en el casco histórico que ahora contarán con un sistema de control más estricto gracias a las nuevas cámaras inteligentes que se instalarán con el programa Smartiago.

Pero también se regularán otros aspectos más concretos, como es el caso de los vehículos que se aparcan en la vía pública con un cartel de se vende y un número de teléfono para que los interesados puedan preguntar sobre las condiciones. Hasta ahora el Ayuntamiento no podía intervenir en estos casos, pero la nueva normativa sí establece la posible intervención de la Policía Local para frenar esta actividad, bien a través de la inmovilización del vehículo anunciado, o su traslado al depósito municipal.

Asimismo, también se regula otra práctica bastante dañina, como era el abandono de vehículos en la vía pública, que acaban convertidos en chatarra. Ahora sí se establece una regulación para la retirada de los mismos, así como de otro tipo de materiales que se depositen indebidamente en la calle.

Para las bicicletas se reservan igualmente varios apartados, como por ejemplo, uno que establece que sólo se podrán colocar en las zonas habilitadas especialmente como aparcamientos, y cuidando siempre que no supongan ningún obstáculo para la circulación de personas o de otro tipo de vehículos. En los sitios en los que no haya plazas, se permitirá la opción de colocar el candado en elementos del mobiliario urbano, pero siempre y cuando no dañen el mismo, ni tampoco entorpezcan el paso del resto de los ciudadanos.

Retirada al depósito. Existe la posibilidad de que la autoridad competente se incaute de una de estas bicicletas y la traslade a las dependencias municipales, pero solo en el caso de que estén abandonadas o “ se, estando amarradas, dificultan a circulación de vehículos ou persoas ou danen o mobiliario urbano”.

En este sentido, cabe destacar también que se modifica el régimen sancionador en lo que se refiere a la categorización en infracciones leves, graves o muy graves, para adaptarlas a la nueva normativa, y concediendo algunas nuevas atribuciones a la Policía Local en los casos anteriormente citados.

En este sentido, se señala que “no relativo á comisión de infraccións, persoas responsables, importe e gradación das sancións á norma, remítese á lexislación estatal en base ao principio de legalidade e reserva de lei nesta materia”.

Otra de las novedades de esta revisión de la ordenanza municipal es que también se regulan por primera vez aspectos como la regulación del tránsito por la zona peatonal de forma concreta, con especial atención al reparto de mercancías.

Por lo que se refiere al resto del casco urbano, el Ayuntamiento también se reserva la repartición del espacio en zonas para la aplicación de la nueva normativa estatal en materia de limitación de velocidad. De hecho, en días pasados ya se hizo pública la intención municipal de limitar a treinta por hora la velocidad en la avenida de Lugo y la de Rodríguez de Viguri a pesar de sus cuatro carriles para facilitar la reducción a diez por hora que se establecerá en el nudo de Concheiros. La junta de gobierno podrá más adelante introducir cambios en las normas.