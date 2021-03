Casi un centenar de denuncias en Santiago tras los primeros días de ‘libertad’

Los primeros días de relajación de las restricciones en la capital gallega se pueden calificar de moviditos, con más de 98 denuncias por incumplir alguna de las medidas decretadas por Sanidade. Buena parte de ellas están relacionadas con el exceso de aforo en los locales o con el incumplimiento del uso de mascarilla por parte de los clientes en las terrazas. Concretamente, hubo 23 denuncias por el aforo, 13 por fiestas en pisos, 22 por incumplir el toque de queda y 40 por no llevar mascarilla.

TOQUE DE QUEDA. En el parte de incidencias llama la atención la estampa que se encontraron los agentes en el mirador de Monte de Deus, donde se identificó a cinco personas la madrugada del viernes que incumplían el toque de queda al estar en la calle a las 00.30 h. No llevaban la mascarilla, estaban en un grupo superior a 4 personas no convivientes y, a mayores, consumían alcohol en la vía pública. En este mismo espacio se multó a otras dos personas la madrugada del sábado. También se identificó a varias personas que circulaban por la calle o estaban sentadas en algún banco o escalera sin la mascarilla, como ocurrió en la praza de Mazarelos.

HOSTELERÍA. En cuanto a las multas por el exceso de aforo de los locales, el parte recoge sanciones a establecimientos situados en Galeras, praza da Quintana, San Paio de Antealtares, Frei Rosendo Salvado, Alfredo Brañas o Casas Reais, donde a mayores había una terraza montada sin carecer de la licencia pertinente. El parte refleja 4 denuncias en un mismo local de Villestro, una al responsable del local y el resto a clientes que no llevaban la mascarilla. Por esta cuestión, se multó a decenas de personas en bares, especialmente terrazas, de la Praza Roxa, Praza de Vigo o en el casco histórico.

Tal y como comunican tanto los agentes como la concellería de Mobilidade, han aumentado los controles en locales de hostelería; y seguirán incrementándose a partir del viernes, cuando será obligatorio tener operativo el nuevo sistema de control de aforo, código QR incluido. En este sentido, los agentes han aprovechado las rondas de este fin de semana para informar a alguno de los locales, por ejemplo en el Vilar o en Praza Roxa, de que el 5 de marzo tendrán que tener la cartelería con las indicaciones de aforo así como el QR.

FIESTAS EN PISOS. Para continuar la larga lista de sanciones del fin de semana, los agentes acudieron a 13 celebraciones en pisos, con las respectivas multas por ruidos –la competencia por la cual se puede sancionar en estos casos conforme a la ordenanza municipal–. Algo que preocupa especialmente con la vuelta de los universitarios a las clases presenciales .

Con este panorama, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, pidió “prudencia, responsabilidade e sentido común”, ante los incumplimientos de las medidas anticovid, que “estou seguro que non corresponden á maioría. Todos nos sentimos contentos de ver como as rúas de Santiago recuperan unha actividade normal, entre comillas”, pero pide a los vecinos que actúen “con prudencia e contención, se non queremos volver pasar polo que xa pasamos este Nadal. As consecuencias do que pase hoxe, coñecerémolas o día 9”, concluyó. Es decir, más de una semana después de la relajación de las medidas y, en martes, cuando se reúne el comité de Sanidade.