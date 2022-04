“Se pide participación y no usan ni los órganos representativos”

Continuando con el incierto estado de la asistencia a clase en la Universidad de Santiago, en esta ocasión se pronuncia sobre el tema Ana María Gude Fernández, decana de la Facultad de Derecho, sobre la situación de las aulas de su centro, en el que se imparten los grados de Derecho y Criminología, además de varios másteres. Ana María señala que la primera diferencia se percibe entre cada grado, siendo “mejor en el caso de Criminología”, donde la asistencia es prácticamente máxima en todas las clases. Sin embargo, “en las clases teóricas de Derecho sí se percibe la ausencia de varios alumnos con cierta frecuencia, si bien las prácticas están a tope”, señala, dado que “en estas últimas se realizan actividades y controles, que cuentan para la nota final”.

Sobre esos casos negativos, asegura que “son puntuales” y “no se puede generalizar, aunque alguna clase pueda resultar menos entretenida por su contenido, no es menos útil ni se está enseñando peor”. Mientras las organizaciones estudiantiles señalaban entre las causas que “hay poco dinamismo” o “no se fomenta la participación del alumnado”, la decana de Derecho considera que “aunque pueda ocurrir en algunos casos, en los que quizá se podrían cambiar los métodos, muchos alumnos tampoco quieren ser participativos”. Esto, además, no es algo que desde el decanato se perciba tan sólo en las aulas: “Cada vez están menos interesados en formar parte de la Junta de Facultad u Órganos Colegiados. Son espacios hechos para que tengan representación y formen parte de las decisiones que toma el centro, y pese al esfuerzo que hacemos desde el decanato para que se animen a entrar, ni se presentan”. Esta situación, que considera “más llamativa que la baja asistencia puntual”, refleja para Ana María Gude un claro “desinterés” de los universitarios en aquellos aspectos que no influyen directamente en la nota final: “Parece que si algo no cuenta para nota o no entra en el examen, no interesa”.

pasotismo. Aunque admite que el problema no tiene un único culpable y que alguna docencia puede replantearse, cree que es evidente cierto “pasotismo o desinterés” de muchos alumnos. “Además de percibirse en las clases o en los órganos de representación, se hacen seminarios y jornadas interactivas y tampoco acuden. Si nos acercamos al modelo que solicitan y tampoco acuden, también deberían hacer algo de autocrítica”.

Destaca como ejemplo el caso de una reciente charla sobre la violencia sexual hacia la mujer. “Se apuntaron unos 40 profesionales de los que hay mucho que aprender; jueces, abogados, investigadores, etc; y no vino a la charla ningún alumno”, señala Ana María, que lamenta que “los profesionales hacen el esfuerzo de venir y se encuentran con que nadie acude a la charla. Es muy triste, por estos motivos estamos dejando de organizar estas cosas”.

clases telemáticas. Sobre este aspecto, la Universidad asegura que “las herramientas online ayudaron a reforzar la asistencia”, mientras las organizaciones estudiantiles aseguran que “no son una fuente fiable, la gente se conectaba para pasar lista, pero muchos no hacían caso a la clase”. Por su parte, Ana María Gude cree que “sí se notaba que algunos se conectaban pero no atendían. Les preguntabas algo y no había respuesta”. Sin embargo, afirma que “se invirtió mucho en dotar a las aulas de medios para seguir con la docencia, con la mejor conexión posible, buen sonido e imagen” y que a partir de ahí “el aprovechamiento que se haga de estas clases depende de cada uno”, destacando que muchos de estos comportamientos “no parecen de universitarios ni de una persona responsable”.