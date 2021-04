Servizo para resolver dúbidas sobre os efectos da artrite e dar resposta a temas xurídicos e laborais

SANTIAGO. ConArtritis-Santiago, delegación da Coordinadora Nacional de Artrite, continúa o seu labor de información e orientación cara ás persoas con artrite reumatoide, psoriásica, artrite idiopática xuvenil, espondilitis anquilosante e espondiloartritis, a través do seu Servizo de Integración e Orientación (SIO). A finalidade deste departamento é dar un maior soporte informativo sobre temas socio-sanitarios fóra da consulta de reumatoloxía ás persoas da provincia da Coruña, e máis en concreto de Santiago, e concellos próximos. Neste primeiro trimestre de 2021, o servizo recibiu 31 consultas e atendéronse 18 persoas, as cales son na súa maioría mulleres con artrite reumatoide de entre 30 e 50 anos. Os temas sobre os que demándase máis información son a xestión da petición da discapacidade, a vacinación da COVID, así como os posibles efectos secundarios dalgúns medicamentos, e como a enfermidade pode alterar o día a día das persoas.

Para poder ofrecer este servizo, ConArtritis-Santiago conta co cofinanciamento da Xunta de Galicia, en concreto da Consellería de Política Social, a través da subvención para a execución de programas de interese xeral con fins sociais, con cargo á dotación fiscal do 0,7 % do IRPF, de 6.000 euros, que se xestiona desde a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. A asociación presta o seu labor no edificio Cabes (Salgueiriños), no 659 084 950 ou a través da súa web santiago@conartritis.org. ECG