“Si de ‘MasterChef’ salgo con novio, mi familia les pone hasta una calle”

Ofelia Hentschel, la concursante de MasterChef compostelana de 29 años, asegura que tiene dos objetivos en el talent culinario: conseguir ganar y encontrar el amor. “Si salgo con novio, mi familia pone al programa hasta una calle”, asegura a EL CORREO esta aspirante a chef, que desde el minuto uno no dejó indiferente a nadie al confesar que no veía a su padre más de dos veces al año desde que era pequeña “porque le puso los cuernos a mi madre con la niñera”. Y cuando la jueza del concurso, Samanta, le preguntó: “¿Y era mona?”, no dudó en contestarle que “tenía las tetas grandes...”.

Pero la cosa fue a más porque minutos más tarde aseguró que su padre, Aurelio, un auténtico lobo de mar que vive en Mallorca, “después se fue con la cocinera”. Así, reconoce que “si el día de mañana tengo una niñera, prometo que será un orco; la más fea del planeta”.

No es de extrañar que no solo se declare “hiperactiva” y “supergallega”, sino también una persona sin filtros. “No me gusta la falsedad. Me encanta que la gente me diga las cosas a la cara; yo también lo hago”.

Y aunque las redes sociales arden entre detractores y fanes declarados, Ofelia declara que “la fama me da igual, y las críticas aún más”.

En cuanto al amor, confiesa que le encanta el otro componente del jurado de Masterchef, Jordi Cruz, y que “por ahora no me entró por el ojo ningún compañero”, aunque no dejó pasar la oportunidad de preguntar entre sus adversarias del programa si alguna tenía pareja.

“Estar en MasterChef es un sueño; y al lado de Jordi Cruz, todavía más. Y no porque sea el chef más guapo del planeta, que lo es (jajaja), sino por su personalidad, profesionalidad, su afán por mejorar y, sobre todo, por su calidad como persona y ganas de ayudar a los demás, valorando únicamente su actitud. Lo adoro infinito y lo respeto y admiro”, confiesa, a la vez que asegura que le encantaría trabajar con él una vez acabe el concurso en su restaurante ABaC, en Barcelona.

Y aunque consiguió entrar como concursante entre los 15 seleccionados de los 70.000 aspirantes, con un plato de salmonete con salsa de pimientos, Ofelia Hentschel asegura que se guarda un as en la manga, su plato estrella: pollo al curry con limón al horno. “Me sale muy rico, aunque haga mucho brócoli cocido... pero si hay algún producto que nunca haría en el concurso sería potro o caballo”, asegura esta declarada amante de la hípica.

De hecho, otras de las confesiones que hizo en el talent culinario fue que “a raíz de la separación de mis padres, como no se ponían de acuerdo con la custodia, y yo era bastante rebelde, me enviaron a varios internados, algunos de hípica”.

Sobre Santiago, se declara una amante de la ciudad y de su gastronomía, y no deja pasar la oportunidad de dar las gracias a Jorge Gago, del restaurante A Maceta, de la rúa de San Pedro, “porque me ayudó a prepararme, día y noche, para el concurso y se ha portado muy bien”.

Destaca de su menú el tiradito de xurel, la empanadilla de galo celta y de postre, la albahaca, “el mejor del mundo”, confiesa, a la vez que reparte su pasión culinaria con Casa Marcelo (rúa das Hortas), especialmente por el xurel al caramel, el raifort con higos y el poke, y Casa Solla.

Ofelia, que reconoce que el chocolate le pierde y que es más de dulces que de salados, confiesa que “en mi familia no saben ni encender un hornillo, pero mi padre tiene la mano de la abuela materna, y ellos sí que cocinan increíble, aunque como yo me he criado con mi madre, y en internados, pues realmente, la pasión me viene intrínseca”.

Vive en Santiago (en San Roque, al lado de La Bodeguilla), “una ciudad que me encanta”, y comenta que le gusta escapar al mar y también visitar la Catedral “porque no hay mejor iglesia para ir a rezar”. Fue alumna del Colegio Peleteiro, “del que guardo un excelente recuerdo, porque tiene un equipo alucinante; y también grandes amistades”.