Sí, de verdad que hoy llega el sol

Tras un inicio del verano que ha venido disfrazado de otoño gris y sosaina, todo indica que hoy (si los pronósticos no fallan como una escopeta de feria) lucirá el sol a raudales y hará calorcito del de verdad, aunque sin agobios (unos 26 grados de máxima). Mañana hará aún mejor y toda la semana que viene se mantendrá el buen tiempo, así que pongan las mascarillas a secar y utilicen la de repuesto en plan gorro playero. Disfruten del día, aúllen a la luna y sigan escuchando el legendario ‘Dust in the wind’ con los ojos cerrados. Ah, qué canciones aquellas.