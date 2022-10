‘Si tienes una mínima inquietud sobre el Camino, lánzate. Será maravilloso’

Fran Lucas Herrero es uno de los mayores apasionados del Camino de Santiago. Natural de Zaragoza, desde hace 15 años realiza la ruta jacobea tantas veces como puede, llegando a acumular 7 u 8 viajes al año, compartiendo sus experiencias en su blog www.esmicamino.es (@esmicaminodesantiago en Instagram). Recientemente ha completado el Camino Aragonés, y según cuenta a EL CORREO, pronto espera volver al Camino Portugués.

¿Qué fue lo que te enganchó al Camino de Santiago?

Es dicícil saberlo con exactitud. Es algo que sientes y que te llama, hay a quién no le pasa y lo odia. A los que nos gusta, sentimos una magia y una ilusión enorme, algo invisible que nos hace volver una y otra vez. No sabría decir qué, pero algo me enganchó y siempre quiero volver.

¿Cuántas veces, aproximadamente, crees que lo habrás realizado?

Pues unas cuantas. Desde Roncesvalles tres entero, el Camino Primitivo dos, el Inglés otras dos, varias desde Tui o Vigo, desde Zaragoza por el Camino del Ebro, que no es muy conocido, una.... y otras muchas. No las suelo contar, pero a ojo diría que unas veinte o algo más.

¿Que representa, para ti, ser peregrino?

Creo que todos somos peregrinos en esta vida, de una forma u otra. Todos caminamos para darle sentido a nuestra vida o para llegar a un sitio determinado. Ser peregrino diría que es ser uno mismo, intentar conocerte, entender el mundo mientras caminas hacia ese punto al que deseas llegar, en este caso Santiago. No hay un manual para serlo, simplemente caminas e intentas respetar a los demás que van junto a ti.

¿Cuál es la ruta o tramo del Camino que más te gusta?

Es complicado, como cuando te preguntan si quieres más a papá o a mamá (-risas-). Pero honestamente, de quedarme con uno creo que sería el Camino Aragonés. Por su fuerza, la soledad, la belleza que tiene. Pero podría decir muchos más. También me encanta el tramo desde Astorga hasta Santiago, donde se ve toda la esencia de la ruta jacobea. Además, me encanta el final desde Sarria, que mucha gente detesta. Que si masificación, que si turismo... a mi me encanta, voy a mi aire y es precioso. Si te quejas de la masificación porque te molesta, vete a casa. Si estás ahí, también estarías contribuyendo al problema.

¿Y la que menos o la más dura?

No hay ningún Camino duro ni malo si te lo tomas con ganas e ilusión, aunque no soy muy fan de las cuestas asique podría decir el Primitivo. Aún así, cuando has visto caminar a gente sin una pierna, muy mayor, acompañada de niños pequeños... ¿cómo me va a parecer a mi duro?

¿Que lleva un peregrino experimentado como tú en su mochila? ¿Alguna cosa imprescindible?

Lo que llevan todos supongo. Ropa variada, un pequeño botiquín, un neceser con cosas de higiene... Aunque si es cierto que ha cambiado. Al principio llevaba mochilas de 60 litros de capacidad y con el paso de los años vas prescindiendo de cosas, llevando solo lo necesario y justito, con una de 40 litros ahora me apaño. Además, se lleva la típica vieira colgado, unas cintas con las banderas de España y Aragón, y varios pins: de la Virgen del Pilar, de Santiago, otro con la propia vieira...

El Camino pasa por muchos puntos de interés. ¿Cuál consideras una parada obligatoria?

Bueno, Santiago es sin duda el gran destino de todo esto, pero cualquier sitio del Camino donde estés a gusto y te sientas feliz , aunque no conozcas el lugar, es importante. A mí personalmente me encanta, como decía, todo el Camino Aragonés. También Burgos, O Cebreiro, y muchos otros puntos.

¿Y que nos puedes decir sobre Santiago? ¿Te gusta nuestra ciudad?

Me encanta Santiago. Tiene esa magia natural que le otorga su historia. Todo el casco histórico, su gastronomía, el color... pasear por sus calles es una maravilla que siempre te hace sentir bien. Y luego ya está la Catedral, en esa Plaza del Obradoiro que envuelve toda la ciudad y en la que no te importa desagobiarte, llorar, reír, tirarte y soltar la mochila, o simplemente quedarte en silencio. He estado un montón de veces, naturalmente, y siempre me quedo unos días más para disfrutarla. Yo se la aconsejo a todo el mundo. Si tuviese que ponerle una pega, sería el servicio de peregrinos, que me parece desastroso para una ciudad de este calibre.

¿Alguna vez has vivido una mala experiencia durante la peregrinación? Lesiones, animales salvajes, gente irrespetuosa...

Prefiero quedarme con lo bueno. Claro que ha habido alguna experiencia mala, pero no hay que dejar que te fastidien el día. Siempre digo que somos actitud, y es lo que determina si algo nos amarga el día o no.

En esmicamino.es compartes contenido diverso sobre la ruta jacobea. ¿Qué crees que gusta más a tus seguidores?

Eso es algo que habría que preguntarle a ellos, yo la verdad no lo tengo claro. Les agradezco que me dediquen un poco de su tiempo, quizá lo que triunfa es que trato de ser natural, intentando compartir mis experiencias y transmitir lo que siento. Siempre digo que si yo puedo hacer y disfrutar el Camino, ellos también podrán.

¿Has peregrinado durante este Año Santo? ¿Se nota mucho la celebración del Xacobeo?

Peregrino todos los años, incluso en plena pandemia. Al día siguiente de acabarse el confinamiento ya estaba en marcha por el Camino Primitivo. Y en Año Santo, ya he viajado varias veces. El año pasado se notó la pandemia, de Tui salí practicamente sólo, pero este se ha disparado y está muy cargado. La gente se ha lanzado y en algunas ocasiones cuesta encontrar sitio en albergues. Es normal, llevábamos mucho tiempo con ganas de salir. Y me alegro, ojalá sigan caminando.

Por último, ¿que mensaje le darías a alguien para animarle a hacer el Camino de Santiago?

Que no sienta miedo o temor, no hay que tener nada especial para disfrutarlo. Que lo haga, que lo intente y viva la experiencia, aunque piense que no va a poder hacerlo, lo va a hacer. A todos nos llega el cansancio, el dolor de pies, etc, pero al día siguiente vuelves a estar ahí. La energía y la magia que produce el Camino, cuando la sientes te hace repetir. Si alguien tiene la mínima inquietud, que se lance. Coge unas zapatillas y la mochila y a andar, será una experiencia maravillosa.