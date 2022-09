“Siempre he sentido una conexión especial con los lectores españoles”

¿Qué se siente recibir este premio hoy en Santiago de Compostela?

Estoy muy agradecida y es para mí un honor recibir este premio, especialmente con este escritor, ya que este año el premio es compartido con Luis Landero. Siempre me alegra venir a España y a Santiago de Compostela es la primera vez que vengo, es un sitio increíble, todo se ve fantástico. Para un escritor o escritora siempre es una sorpresa y una razón de alegría ser queridos en otros países, y España es un país que está en mi corazón.

¿Y qué representa tener éxito en el mercado en español?

Yo supongo que siempre he sentido una conexión con los lectores españoles. Desde que el libro se lanzó en España y vine por primera vez, venían treinta, cuarenta personas a decirme que les había encantado el libro, y eso es bastante para una autora anónima como podía ser yo en aquel momento. A los españoles les encantan los libros de sentimientos y hablar de sentimientos. Además, se les da muy bien hablar sobre ello, disfrutan la vida y todos los espectros emocionales que existen, alegría, tristeza, y bueno, todos los demás sentimientos, porque no hay solo dos sentimientos en este mundo. Siempre sentí que nunca he tenido que explicar mis libros en España, cuando hablo con mis lectores siento que los han leído de la manera en que yo los he escrito, y eso es un gran sentimiento para mí.

¿Cómo llegaste a publicar con Impedimenta en Madrid?

Como siempre, hay una historia de entusiasmo aquí, creo que fue la maravillosa traducción realizada por Marian Ochoa de Eribe quien leyó el libro en rumano, lo descubrió y se enamoró de él, y luego ella vino a hablar con Enrique Redel quien es mi editor y también se convirtió en un amigo (lo cual dice mucho del mercado en español para mí), y ambos hicieron mucho por mi libro, pero también por la literatura rumana, pues son personas que siguen a escritores y escritoras de este país como, por ejemplo, a Mircea Cărtărescu, uno de nuestros escritores más preciados.

¿Crees que ambos libros que publicaste con Impedimenta, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, y El Jardín de vidrio, tienen alguna relación o continuidad entre ellos, o son completamente independientes?

Yo diría que todos los libros que escriben los escritores o escritoras tienen alguna relación. Creo que ambos de estos libros exploran y describen temas de maternidad, temas de identidad, nuestra relación con el pasado y cómo ese pasado influye en nosotros. Así que incluso el primer libro, aunque es sobre otro país y en otros espacios, sigue teniendo mucho sobre mí, mientras que mi segundo libro, definitivamente es un libro sobre mi infancia y sobre mi país. De todas formas, siguen siendo libros separados y con su propia vida y al estar escritos en otro idioma tocan diferentes sensibilidades.

La crítica ha dicho que con tu segundo libro has dado un salto narrativo como escritora, ¿sientes que el segundo libro es mejor?

Creo que no le corresponde a un escritor o escritora decir que su segundo libro es mejor, creo que es probable que el segundo libro esté mejor construido, tiene más claves de lectura y más personajes, y creo que también es más complejo porque para leerlo se necesitan conocimientos históricos previos, pero también hay más relatos, no solo hay una historia, sino al menos tres.

La protagonista de tu segundo libro, El jardín de vidrio, es una niña que aprendió el ruso a base de golpes, ¿Qué significa para ti el lenguaje?

El lenguaje es una parte muy importante de la identidad. Un escritor puede hablar varios idiomas, pero siempre se va a sentir mejor escribiendo en uno. Yo hablo varios idiomas, pero me siento cómoda escribiendo en rumano porque de alguna manera mis fuerza narrativa vienen más de mi lengua materna. El lenguaje no debería ser objeto de violencia, los idiomas no se pueden imponer. Por ejemplo, Lastochka, el personaje de El jardín de vidrio, dice «puedes aprender una lengua por miedo o por amor», es decir, se puede aprender un idioma pero de manera diferente. En conclusión, siento que para una parte del mundo, el idioma es quizá la única cosa que acerca a las personas y en otras partes del mundo, el idioma es lo que las divide. Es decir, puede ser parte de tu identidad, pero también puede ser la única identidad que tienes.

¿Qué es lo más disfrutas hacer en tu vida?

No es escribir, escribir no siempre viene fácil. Disfruto mi rol de madre, también el rol de hija, ahora que soy madre quiero pasar más tiempo con la mía. Disfruto las pequeñas cosas (cosas sencillas), las que al final dan mayor significado al panorama general de la vida.