Sin energía en el polígono del Tambre tras incendiarse un transformador

Los Bomberos de Santiago, tres vehículos y siete efectivos, se movilizaron ayer por la mañana con motivo de un incendio que se declaró en un transformador de alta tensión situado en la avenida do Cruceiro da Coruña, junto al almacén de materiales de la construcción Magán.

Este transformador da servicio al polígono del Tambre y, según confirmaron fuentes de la asociación de empresarios, provocó cortes de luz en las empresas allí instaladas, pero la incidencia quedó solventada en poco tiempo.

Las labores de extinción, además, provocaron retenciones en la salida de Santiago, dirección norte, ya que la Policía Local se vio obligada también a cortar el tráfico en la salida hacia A Coruña para que se llevasen a cabo las labores de extinción.

El fuego que afectó al generador no solo afectó al Polígono del Tambre, sino que en el entorno del foco también se registraron incidencias, según ha podido saber este periódico. Pese al susto, el suceso se quedó en eso, puesto que no ha generado daños mayores. Eso sí, los efectivos del servicio de extinción de incendios han tenido que hacer un nuevo esfuerzo para sofocar unas llamas que parecían no querer dar tregua.

Tras conseguir apagar el incendio, técnicos de la compañía eléctrica se desplazaron a la zona para tratar de restablecer el servicio, puesto que la incidencia generó que algunas empresas de las inmediaciones tuviesen que parar sus actividades.