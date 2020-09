Sionlla Biotech busca atraer la presencia de grandes empresas

“Será a nova sociedade que xestione os investimentos do Polo de Innovación Biotecnológica (Biopolo) de Santiago”. Con esta intención, tal y como destacan desde la Cámara de Comercio de la capital gallega, se creó este verano Sionlla Biotech SL, cuyo cometido pasa por “impulsar a creación das infraestruturas de apoio ás empresas biotecnolóxicas do Biopolo, así como a procura de financiamento para a súa construción, para o que xa foi concedida unha axuda da Xunta de Galicia a través do Instituto Galego de Promoción Económica de catro millóns de euros dun investimento total que poderá roldar os 30 millóns”, señalan desde la entidad cameral.

En su constitución, que se llevó a cabo este verano, participaron la Asociación Área Empresarial do Tambre, la propia Cámara de Comercio de Santiago de Compostela y la Sociedad para la Promoción de Iniciativas Empresariales Innovadoras (Uninova).

El futuro Polo de Innovación Biotecnológica de Santiago se situará en el polígono de A Sionlla y se concibe como “un conxunto de infraestruturas destinada á localización de empresas en fase de post-incubación, crecemento e/ou consolidación e a prestación de servizos innovadores adaptados ás súas necesidades”, sostienen desde la Cámara de Comercio.

Asimismo, destacan que la puesta en marcha de este centro supone “pechar o ciclo de apoio e impulso ao sector biotecnolóxico en Galicia, complementándose con outras estruturas xa existentes; como centros de investigación e innovación, asociacións empresariais, unidades interface, etc., que forman parte do ecosistema biotech galego”.

Este Bipolo se desarrollará a través de dos infraestructuras diferenciadas en sus usos, pero totalmente complementarias en sus objetivos. La primera de ellas, el Edificio de Espacios Industriales, supondrá la creación de naves de carácter industrial, de aproximadamente 500 m2 para empresas en fase de consolidación, completamente adaptadas en sus requirimentos técnicos, logísticos y de seguridad, siendo promovida por iniciativa privada, “onde as propias empresas, a través dunha cooperativa ou unha unión temporal de marcas, serán as responsables da súa construción e comercialización”, indican desde la entidad cameral.

Innovación. La segunda de estas infraestructuras se corresponderá con la construcción del Centro de Servicios Innovadores para Empresas Biotecnológicas, cuyo objetivo será la oferta y provisión de servicios especializados para empresas biotecnológicas, y que contará con laboratorios, equipamiento e instalaciones para su uso temporal y tarifado a precios de mercado, así como la prestación de otra tipología de servicios asociados a la digitalización del sector biotech gallego, “de aí a súa estreita relación co Hub de Innovación Dixital DATA LIFE”.

Además, el nuevo centro biotecnológico se complementará con la disponibilidad de suelo industrial en el parque da Sionlla, “onde grandes empresas multinacionais poderán situar os seus centros de produción en permanente interacción con aquelas outras Pemes localizadas nas novas infraestruturas”, subrayan desde la Cámara.