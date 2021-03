Solo los extranjeros tienen vía libre para entrar en Galicia a hacer el Camino

Seis peregrinos llegaron ayer a la Oficina de Carretas para sellar su Compostela. Según las restricciones actuales, todos ellos deberían ser extranjeros para poder entrar en Galicia -o en otra Comunidad Autónoma- y con PCR negativa mediante si han llegado en avión o barco, o bien ser residente en Galicia y haber emprendido el Camino desde cualquier localidad gallega. Cualquier otra opción está fuera de la legalidad vigente. Es decir, pese a tratarse del Camino de Santiago con su particular forma de desplazamiento, y pese a estar en pleno Xacobeo, las limitaciones de movilidad son las mismas para los caminantes que para cualquier otra persona.

Nadie puede entrar en Galicia sin una causa justificada, y el ocio no es una de ellas. Esto es una norma común para todos los españoles dada la prohibición de la movilidad intercomunitaria. Sin embargo, una persona procedente de otro país sí podría volar a Galicia. Una vez dentro, tiene vía libre de movilidad en la Comunidad, salvo que haya algún municipio con restricciones debido a la elevada incidencia. Un supuesto que, en este momento, solo se aplica en Vilardevós, Maside y Paradela.

El supuesto es el mismo para un turista extranjero que desee pasar sus vacaciones en Compostela o en otra localidad de la capital gallega. Con una PCR negativa realizada 72 horas antes, si viaja en avión o en barco, puede hacerlo. La exigencia de esta prueba se aplica a pasajeros que entren por aeropuertos o puertos, no así por turismo o autobús, según la información del Ministerio de Exteriores.

Ante las críticas producidas por quienes no comprenden que los extranjeros tengan, en cierto modo, vía libre, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha admitido que puede parecer que no es coherente que puedan llegar ciudadanos de otros países mientras que los españoles no puedan viajar dentro de España, pero considera que hay que respetar las “reglas del juego” y hacer lo mismo “en reciprocidad con otros países”. Por ello, se permite la llegada con una PCR reciente y según ha precisado, los turistas tendrán que respetar las limitaciones que estén impuestas en el país de destino.

CONFUSIÓN ENTRE LOS PEREGRINOS. Algunos albergues de peregrinos como el de O Burgo, en Lugo, ha inaugurado la temporada con la acogida de los primeros visitantes, tal y como el establecimiento ha publicado en sus redes sociales. Esto ha generado dudas entre algunos de los amantes del Camino, que se preguntan cómo puede ser esto posible. La respuesta está en que el albergue se sitúa en territorio gallego, con lo cual no habría problema alguno siempre que el visitante no proceda de otra Comunidad Autónoma. Se puede tratar de viajeros extranjeros o de caminantes gallegos.

ALTERNATIVAS: CAMINO DISCONTINUO. Entre aquellos peregrinos que no quieren esperar, hay algunos como Victoria Sepúlveda que recomiendan la opción de caminar por tramos e ir obteniendo sus sellos en las distintas etapas. Así, alguien de otra Comunidad podría caminar por la parte de la Ruta que transcurra por su territorio.