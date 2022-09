Sonny & The Sunsets en la histórica Sala Riquela

En su haber cuentan con diez álbumes publicados, Tomorrow Is Alright (2010), Hit After Hit (2011), Longtime Companion (2012), Antenna to the Afterworld (2013), Talent Night at the Ashram (2015), Moods Baby Moods (2016), Sees All Knows All (2016) o Rod for Your Love (2018); además de los dos últimos, que presentará en su gira española: Hairdressers From Heaven (2019) y New Day With New Possibilities (2021), grabados justo antes y justo después de la pandemia, respectivamente.

Todos ellos son discos llenos de pop soleado con sabor añejo y de escucha agradecida, mezclados con un poquito de rythm & blues, swing, dono-woop, psicodelia sesentera, bonitas melodías, silbidos, palmas y juegos vocales de baja fidelidad, donde todo fluye con tranquilidad y buen humor, y cada tema suena fresco y adictivo. Actuarán esta noche a partir de las 21.00 horas en la Sala Riquela (rúa do Preguntoiro nº35).