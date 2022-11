“¿Su calle está mejor que hace cuatro años?”

Borja Verea nació en Santiago en 1980 y es padre de tres hijos. Reside en el Ensanche.

¿Cree que algunas personas lo ven demasiado joven para ser alcalde?

Tengo 42 años y eso no se puede cambiar... por ahora. Estévez fue alcalde antes de cumplir 40.

¿Con qué soñaba Borja Verea de pequeño?

Soñaba con jugar al baloncesto en la NBA, jeje.

¿A qué dedica el tiempo libre?

Lectura o música. Necesito también estar en contacto con la naturaleza, cuando puedo escapo al monte o a la playa a correr, nadar o montar en bici.

Ha dicho que es un gran amante de la música, ¿qué discos no pueden faltar en su vida?

-No es fácil responder. Posiblemente el ‘Blonde on Blonde’ de Bob Dylan y el The Velvet Underground and Nico. Dos clásicos. Más actuales estoy escuchando mucho el jazz de Sons of Kemet. Si abro ahora el Spotify... estaba escuchando KaseO.

¿Toca algún instrumento?

Aporreo el bajo y la guitarra, pero los músicos de verdad son mis amigos, nos juntamos de vez en cuando.

¿Qué libros hay en estos momentos en su mesa de noche?

-Estoy leyendo El amor dura tres años, de Frederic Beigbeder. Una biografía de Beethoven escrita por Emil Ludwig, y Os Páxaros, de Daniel Salgado.

¿Cuáles son sus rincones favoritos de la ciudad?

Me gusta mucho leer los periódicos en distintas cafeterías. Leerlos mientras escucho a la gente, se aprende mucho.

¿Qué es lo que menos le gusta de la política?

Es muy adictiva y hay que saber gestionar el ego.

¿Un líder político de cualquier época y cualquier color?

El liderazgo en política siempre es efímero. Ejemplo de liderazgo de verdad, el de Ernest Shackleton en la Antártida.

¿Por qué entró en el PP?

Tengo vocación de servicio público. Los valores del PPdG son los que más se parecen a mí, y estoy convencido de que también a Santiago.

¿El modelo de gafas lo escoge usted o se deja aconsejar?

Tengo el mismo modelo de gafas desde los 16 años.

Todos los políticos tienen apodos, ¿sabe que los suyos son Harry Potter o Borjamari?

(Ríe) Me gustan los apodos, no los insultos. En el último mes, Sánchez Bugallo me llamó “facha” y “carroñero”, ese no es mi estilo. Harry Potter hacía magia, era un héroe y le ganaba a los malos, buen referente.

¿Una virtud suya que le gustaría que heredasen sus hijos?

No sé si es una virtud, intentar ser feliz.

¿Una película clásica y otra más actual?

(Mmm... piensa) Anatomía de un asesinato, de Otto Preminger, y en el cine Interstellar, de Christopher Nolan.

¿Una bebida?

Licor café blanco, solo lo encontré en O Saviñao.

-¿Una comida?

Huevos fritos con patatas.

¿Beatles o Rolling?

John Lennon.

¿Tortilla con o sin cebolla?

Sin cebolla, la tortilla con cebolla no es tortilla.

¿Se apaña en la cocina?

Me encanta comer, pero cocino poco.

¿Alguna especialidad?

Espaguetis carbonara.