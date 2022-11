Suben un 25 % los usuarios de la Cocina Económica al dispararse la cesta del súper

Nadie se salva de las consecuencias de la inflación derivada de la invasión de Ucrania. Los efectos de la guerra se han manifestado ya a nivel macro, pero también micro. Y es que ningún ciudadano es ajeno al encarecimiento de todos los productos. La cesta de la compra se ha disparado, al igual que las facturas de la luz, el gas o el combustible para los vehículos. Ha subido todo. Ese es el comentario que hoy en día se oye con más frecuencia en las calles o tertulias de café. Y todo apunta a que la situación va a ir a peor a medida que avance el invierno.

En la Cocina Económica ya son muy conscientes de ello. Y es que desde el pasado mes de septiembre se ha disparado el número de usuarios diarios, una evidencia de que la situación económica ha empeorado notablemente en nuestro entorno. Así lo confirma sor Alicia, responsable de la entidad solidaria con sede en la praza do Irmán Gómez.

La religiosa detalla que hasta finales de agosto la cifra de usuarios diarios en la Cocina Económica se venía manteniendo en 150; pero con el final del verano los números registraron una tendencia al alza. En septiembre los asistentes aumentaron considerablemente y a finales de octubre el numero de comensales llegó a 207 diarios, es decir, un 25 % más. Sor Alicia tiene claro que en este incremento tiene mucho que ver la difícil situación económica que ya están viviendo muchas familias a consecuencia de la crisis global. Al respecto, explica que en la cocina solidaria de Santiago, que está gestionada por las Hijas de la Caridad, han percibido sobre todo un aumento de personas extranjeras. “Muchos han perdido su trabajo en las últimas semanas y se han visto con una necesidad que nunca hubiesen pensado que tendrían”, relata la religiosa, al tiempo que añade que cada vez es más habitual con familias de clase media que han sufrido un traspiés en los últimos tiempos. “Ya no solo hay usuarios sin hogar, sino que se ve a mucha gente que hasta ahora no tenía problemas para poder pagar la comida”, añade sor Alicia.

Por otro lado, la responsable de la Cocina Económica explica que, si bien es consciente de la escalada de precios en los alimentos, “por el momento no tenemos escasez de ninguno”. No obstante, en la entidad no son ajenos a la subida del precio de productos tan esenciales para cocinar como el aceite, por ejemplo. Además, confiesa que “por el momento no hemos encendido la calefacción, pese al frío de estos días”, por el miedo a que llegue una factura de gas desorbitada. “Tendremos que encenderla en los próximos días y veremos lo que pasa”, comenta sor Alicia, que señala que por el momento las empresas y particulares que colaboran con la Cocina Económica lo siguen haciendo, por lo que el suministro de víveres está garantizado. Al menos en estos momentos las despensas se mantienen llenas.

CESTA DE LA COMPRA. Lo cierto es que la situación empieza a ser crítica para muchas familias. El inicio del curso escolar ha sido un bache que muchas difícilmente pudieron superar. A ello se ha sumado la subida de precios general. Los productos que componen la cesta de la compra del supermercado para un hogar (alimentación, productos de higiene y droguería) han incrementado su precio un 15,2 % de media de mayo de 2021 al mismo mes de 2022, la mayor subida de precios desde al menos 34 años, cuando se pusieron en marcha los estudios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Estas son las principales conclusiones del estudio anual que presentó a finales de septiembre la portavoz de la OCU Ileana Izverniceanu, y que ha constatado una subida del 95 % de los productos de los más de 200 que componen esa cesta. Además, esa tendencia al alza se ha mantenido durante el pasado verano, según un sondeo más reducido que han realizado.

Para el estudio del año se han visitado 1.180 establecimientos en 65 ciudades, se han recogido también datos de los supermercados online y han analizado 173.392 precios de 239 productos de distintas categorías: alimentación fresca (frutas, verduras, carne y pescado) y envasada, pero también productos de higiene y droguería de marcas blancas y líderes.

Destaca el aumento del precio del aceite de girasol un 118 %, y “no solo por la crisis de Ucrania, ya había subido”; las magdalenas y la margarina un 75 %; y los plátanos (un 64 %), la pasta (un 56 %), el aceite de oliva (un 53 %), la harina con alzas de más del 50 %; y los huevos, un 47 %. Solo hay doce productos de higiene y de la categoría de frutas que registran pequeñas bajadas, como por ejemplo el champú -que desciende una media de un 5 %-, el aguacate en un 10 % y el kiwi en un 6 por ciento.

A pesar de todos estos datos, según la OCU, se puede ahorrar si se elige bien donde se compra. El ahorro medio nacional puede llegar a ser de 994 euros, un 7,3 % inferior al del estudio anterior porque se han equiparado más las cifras entre establecimientos: han subido más los baratos que los caros y así se ha acortado la diferencia entre ellos.

No obstante, esos casi mil euros suponen un 18 % del presupuesto para llenar la cesta de la compra porque el gasto medio anual por hogar para ello es de 5.568 euros este año.