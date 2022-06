Suspense y humor en la segunda edición del Premio de Novela Camino de Santiago

El secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, ha presidido esta tarde en el Auditorio de Afundación de Santiago de Compostela el acto de entrega de la segunda edición del Premio de Novela Camino de Santiago, convocado por la Academia Xacobea con la colaboración de la Xunta de Galicia y la Editorial Galaxia, y el patrocinio de la empresa Aluminios Cortizo. El galardón, dotado con 3.000 euros y la publicación en castellano y gallego del texto ganador, ha recaído en el vigués José G. Barral por Cruzados por el camino. Conjeturas compostelanas de un papa atribulado, obra en la que en clave de suspense trufado de humor narra una confabulación en torno a la visita del papa Benedicto XVI a Compostela del 2010 y la investigación emprendida por un sacerdote sui generis para esclarecer los atentados cometidos contra algunos elementos patrimoniales del Camino. “El autor construye una historia que mezcla el juego de la investigación con la reflexión sobre los retos de la religiosidad en épocas de tendencia secular, llevándonos por los escenarios simbólicos, emocionales y reales del Camino; destacó el jurado del galardón a la hora de adoptar su decisión, según ha señalado esta tarde Xesús Palmou.

El presidente de la Academia Xacobea ha apuntado también que fueron una decena las obras aspirantes al galardón, “todas ellas de notable calidad literaria”, y que el jurado, integrado por el editor Francisco Castro, la escritora y librera Mercedes Corbillón, el crítico literario Armando Requeixo, la periodista Pilar Falcón, el académico Ulises Bértolo y el propio Palmou, acordó por ello conceder también un accésit a Óscar Vázquez Lima y María Teresa Chamorro Álvarez por Tu huella en el Camino.

Xesús Palmou ha destacado, asimismo, que con la entrega de este segundo galardón de novela la Academia da continuidad a su labor de promoción de las letras en torno al Camino, que también ha llevado a los ámbitos de la poesía y el ensayo a través de los premios concedidos, respectivamente, a Domingo Tabuyo por De los viajes mayúsculos y Jesús Curros Neira por Escenas, imágenes y sonidos

del Camino. “En su día consideramos que la literatura es un medio importante para el cumplimiento de los objetivos de la Academia y teniendo en cuenta la escasa presencia del Camino de Santiago en la literatura gallega, apostamos por este medio para su difusión y promoción”, ha explicado.

José G. Barral ha mostrado su agradecimiento por la concesión del premio, así como su sorpresa por este reconocimiento. Según ha explicado, comenzó a escribir Cruzados por el camino en el 2010 y el texto sufrió diversos avatares antes de ir a parar al jurado del galardón convocado por la Academia Xacobea tras pasar por las manos de varios parientes y amigos que ejercieron de “censores” y “prefectos de cabecera”. Barral ha reconocido la influencia de la literatura “histórica-críptica” que combina “épica clásica griega, la literatura religiosa, la novela policial contemporánea y la mejor tradición aventurera”. “Esta mezcla heterodoxa, esta sinfonía disonante, tan magnética como repulsiva, fue lo que me impulsó a hacer Cruzados por el Camino, buscando un Guillermo de Baskerville, el de El nombre de la rosa, que tomaría cuerpo en Evencio de Borbén, y la transformación de Adso de Melk en un Jiménez del Oso o un Iker Jiménez suizo. Con esta inspiración y estos personajes un tanto extravagantes, no me propuse un libro formal, un manual canónico sobre el Camino de Santiago”, ha detallado el autor en una intervención en la que también ha recordado a algunos de los autores ilustres que abordaron la cuestión jacobea a lo largo de la historia y a los que recurrió para documentarse.

“Cuando se entrega un premio literario es un día hermoso y un motivo de enorme alegría”, explicó por su parte el editor Francisco Castro antes de recordar que la Editorial Galaxia viene colaborando con los premios de la Academia Xacobea desde sus primeros momentos. Castro puso en valor también el hecho de que un galardón con una temática tan concreta como es el Camino de Santiago haya juntado tantas obras aspirantes y destacó la calidad de todas ellas. Sobre la ganadora señaló que, aunque parezca un tópico es una “novela trepidante”, y mostró su satisfacción “como editor” por poder publicarla tanto en gallego como en castellano y su vocación por llegar a un amplio público.

El acto, en el que también estuvo presente Óscar Vázquez Lima para recoger el accésit, fue cerrado por Valentín García, quien destacó que el galardón de la Academia Xacobea constituye una nueva demostración de que el Camino de Santiago es “una inmensa fuente de experiencias, conocimiento, tradiciones...” El secretario xeral de Política Lingüística tuvo palabras de alabanza para la institución que preside Xesús Palmou, de la que señaló que “hace una labor inmensa a la hora de averiguar, buscar y dar difusión a todo lo que se mueve en torno al Camino, y esta novela es una fruto más de ese trabajo”. La labor promocional de la literatura en torno al fenómeno jacobeo por parte de la Academia Xacobea no tardará en tener continuidad, puesto que en fechas muy próximas procederá a convocar la segunda edición del Premio de Poesía Camino de Santiago.