Tampoco será esta vez: Concheiros no estará listo para el 22 de enero

Pese a la aparente buena sintonía de las últimas semanas y a los trabajos llevados a cabo durante la Navidad, las obras de Concheiros tampoco estarán listas para el 22 de enero. Así lo confirmó el concejal Javier Fernández, quien añadió que el Concello ya le envió “un requirimento para que a empresa adxudicataria aumente os recursos humanos na obra e cumprir así os prazos” .

Atendiendo a los avances diarios que se producen en la calle, el departamento municipal, según las declaraciones del edil, puso á disposición este trámite el 20 de diciembre, comunicándoselo a la compañía responsable el día 28 del mismo mes.

A pesar de que el último plazo de gracia marcado por la administración está fijado para mediados de enero, se apuntó que los técnicos municipales, con antelación, “actuaron delixentemente ante as posibilidades de que o día 22 non se remate”.

En todo caso, este hecho ha sido reprobado por la oposición, quien acusa al Gobierno local de falta de transparencia en este tema. “Non é verdade que haxa un inicio do expediente administrativo, pois non foi á Xunta de Goberno, pese a que xa saben que van incumprir de novo os prazos”, explicó Goretti Sanmartín.

Mientras tanto, Marta Lois, de Compostela Aberta, comentó que “unha vez máis queda claro que o Goberno actúa sen a máis mínima transparencia e sen coordinación interna neste tema”. Asimismo, no encuentran explicación al anuncio de ayer cuando “nos últimos días o alcalde foi preguntado en reiteradas ocasións por esa posibilidade e en ningún momento deu conta do inicio dese trámite”.

Por otra parte, desde el Concello esperan que estas sanciones no impliquen paralización alguna. Asimismo, indican que desde Raxoi ya se tramitó “un requirimento para que a empresa adxudicataria aumente os recursos humanos na obra e cumprir así os prazos”. “Este requirimento”, destacan, “é o paso previo ao inicio de penalidades no caso de que haxa un retraso na finalización das obras”.

No obstante, Fernández no se ha querido marcar nuevos plazos, tan sólo habló de que “se remate ben e non se execute mal o que queda”, porque el objetivo es que sea “unha obra que dure para 40 anos”.

En este sentido, remarcó que seguirán con las conversaciones semanales con la empresa, como cada martes, para llevar un control de los avances, unas reuniones en las que se muestra “unha boa sintonía”, algo que enfada al resto de partidos.

“Reprobamos que o concelleiro de Obras, Javier Fernández, actúe como representante da empresa cando o seu papel debera ser esixir que se poñan todos os recursos posíbeis para concluír esta intervención canto antes”, advirtió la portavoz del BNG.

Sin embargo, en base a las declaraciones del representante de la Asociación Comercial San Pedro-Concheiros en Onda Cero, Raxoi puso en valor que “sempre se actuou con cabeza, xa que o importante é que as rúas quedan ben, algo que os veciños están a agradecer”. Por ello, recordó, “se non se fixeran cousas, iría todo máis rápido”.

A mayores, en su intervención en rueda de prensa para hacer balance del 2021, Javier Fernández quiso reconocer a los santiagueses “a calma polas incomodidades que supoñen as obras”, con mención especial también para otros trabajos cuyo proyecto no corresponde al Concello.

“Así como as obras de Concheiros se fan con sentido e cabeza, outras estannos dando dor de cabeza. Por exemplo, a veciñanza está moi descontenta cos traballos realizados na Avenida Rodríguez de Viguri, Conxo ou San Lázaro. Por iso, algún debería preocuparse máis pola cidade, porque a veciñanza teña ascensores para baixar do edificio ou porque retirar unha árbore non leve tres meses”, comentó en alusión a Borja Verea y a la Xunta de Galicia.

TRABAJOS PARA 2022. Entre los retos para este 2022, además de Concheiros, Javier Fernández apuntó que ya está en marcha el mantenimiento del entorno del Ensanche. Estos días ya comenzaron los trabajos en la Plaza Roja, que se prolongarán por toda la zona nueva, para seguir a continuación por Pontepedriña, Santa Marta, Vite y Vista Alegre. Entre las actuaciones importantes destacó la que se llevará a cabo en Amor Ruibal.