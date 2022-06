“A axuda foi moi necesaria”

Santiago Losada Paletó es un gran conocedor de la historia de Compostela. Hay pocos datos sobre la capital gallega que no estén en su mente y, como no podía ser de otra manera, recuerda aquel cambio de hospital. ”Aquí tan só existía unha empresa de ambulancias, polo que a axuda era máis que necesaria. Así, houbo que recurrir ao exército, e incluso aqueles que non tiñan unha alta incapacidade ían nos camión militares”, comentó Santiago.

Losada alabó, a su vez, la actuación tanto del aparato sanitario compostelano como del ejército. “ Era unha situación complicada e demostrouse que aquí as cousas en materia de sanidade estabamos a cabeza do país, e no caso da axuda prestada polo exército máis do mesmo”, aclaró el excronista.