Cuando decenas de grupos de gaiteiros animaban la romería del Santiaguiño do Monte el 25 de julio

La romería del Santiaguiño do Monte, que se celebra cada 25 de julio en la localidad vecina de Padrón, ha sido siempre una fiesta de referencia en toda la comarca de Compostela. En esta pequeña montaña desde la que se contempla el valle del Sar se encuentran las peñas sobre las que, según la tradición cristiana, predicó el evangelio el Apóstol Santiago en su primer viaje (en vida) a la Península Ibérica. De ahí que cada 25 de julio se celebre un gran festejo jacobeo que no solo congrega a vecinos de la villa sino de otros muchos municipios de los alrededores en este espacio emblemático. Además de la tradicional comida campestre y de las funciones religiosas en honor al santo patrón, la cita fue punto de encuentro durante décadas de decenas de grupos de gaiteiros llegados de toda Galicia. Incluso se realizaba un reconocido concurso de baile y música tradicional gallega. La fotografía que ilustra estas líneas corresponde a la romería de 1967 y pertenece al archivo particular de la familia de Camilo Agrasar Vidal. En ella se pueden ver algunos de los gaiteiros que aquel año animaron la fiesta.