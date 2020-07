...Cuando en 1985 el equipo de la Policía Nacional se proclamó campeón de la Liga de la Amistad

La imagen que acompaña estas líneas muestra la foto de grupo del equipo de la Policía Nacional que se proclamó campeón, en 1985, de la Liga de la Amistad. Tal y como destaca el historiador deportivo Braulio Anca, el conjunto formado por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía no estaba, a priori, entre los favoritos. “Fue una auténtica sorpresa, pues en un principio no contaba para nadie en los pronósticos para llevarse el título”, indica el autor del libro Otros tiempos. El fútbol en Santiago. Señala, además, que en el último partido de la liga de ese año el equipo de la Comisaría de Santiago goleó (4-0) al combinado de jugadores del Aeropuerto. Su dominio a lo largo de la competición lo demuestran los datos: “Merelas fue el guardameta menos batido y su equipo fue el menos goleado. Además, Paco fue el máximo goleador”, subraya Anca. Los partidos de la Liga de la Amistad, un torneo en el que participan equipos que representan a asociaciones, agrupaciones, entidades o empresas, se disputaban en distintos campos, como Lestedo, Portomouro, Xavestre, Camporrapado y As Cancelas.