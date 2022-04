... Cuando la banda británica Ten Years After tocó en la mítica discoteca Clangor en 1990

Entre finales de los años 80 y principios de los 90, la discoteca Clangor era la que marcaba el ritmo de la movida nocturna compostelana. El local acogió durante esa década multitud de conciertos y actuaciones de bandas nacionales de la talla de Nacha Pop, Loquillo o Golpes Bajos, convirtiéndose en destino favorito no solo de los 30.000 de la USC, sino también de toda la juventud que cada día llegaban desde muchas las ciudades del norte de España para conocer, in situ, cómo era el famoso ambiente de la noche de la ciudad. También actuaron artistas internacionales como The Godfathers, Robert Gordon o los Ten Years After. Estos últimos, vinieron a Santiago en enero de 1990, año en el que se produciría el atentado contra la discoteca. El 11 de octubre, el Exército Guerrilheiro destrozó el emblemático local compostelano con un explosivo que debería haber estallado cuando el local estuviese vacío, pero fue accidentalmente activado de forma prematura. En la acción murieron tres personas, una estudiante y dos terroristas del propio grupo.