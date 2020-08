...Cuando la rúa del Hórreo no estaba asfaltada y apenas albergaba algunos comercios locales

La imagen que hoy ocupa esta sección fue tomada en la década de los 40, en plena rúa do Hórreo, una calle que luce ahora completamente distinta, pero que en aquella época apenas era uno más de los muchos barrios que componían las ‘afueras’ de la ciudad. Así, Antonio Bernal, excomerciante del ensanche, asegura no recordar esta época, aunque si que tiene muy presente las cosas que le contaba su padre y que, todavía a día de hoy guarda en su memoria. “Eu nacín no 46, pero lembro a meu pai falar da familia dos Dubere, do taller Silva ou do Portela Seijo, que inda existe”, cuenta, haciendo referencia a los pocos comercios que por aquel entonces ocupaban el Hórreo. Así, Bernal destaca los enormes cambios que ha sufrido la zona en casi un siglo y celebra que hoy la calle se haya convertido en un núcleo integrado en la ciudad, con todo lo que ello supone. “E que non había practicamente nada. Algunhas tendas e xa está. Ata o chan era de terra, non había nada asfaltado. Agora hay moitísimo máis ambiente, como é lóxico foi crecendo como todos os barrios”, concluye.