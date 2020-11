...Cuando los coches circulaban por el casco viejo y atascaban la emblemática rúa do Vilar

La rúa do Vilar es una de las calles más emblemáticas de la capital gallega y una de las preferidas por los compostelanos para pasear. Además, sus socorridos soportales de piedra ofrecen un buen refugio a los viandantes cuando llueve en Compostela, que es bastante a menudo. Sin embargo, como muestra esta imagen de los años 70, la céntrica calle no siempre fue un paraíso para los peatones. Hubo un tiempo aún cercano en el que los coches circulaban libremente por esta y otras zonas del casco histórico, puesto que la peatonalización obligada aún no se había decretado.

De hecho, plazas como la de O Toural y la de la Inmaculada hacían las veces de aparcamiento y era muy habitual verlas llenas de hileras de vehículos estacionados en batería. Todo eso cambió en la década de los 80, momento en que se decidió cerrar la almendra al tráfico rodado y comenzaron a aparecer los famosos bolardos, que se fueron modernizando con el paso de los años, hasta que se instalaron los mecanizados de hoy en día. De esta forma, solo tienen acceso al casco viejo los vehículos que están autorizados.