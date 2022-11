...Cuando por las mesas del histórico restaurante Casa Vilas pasaban ilustres personajes y famosos

El conocido y popular restaurante Casa Vilas, que permaneció abierto casi un siglo en la calle Rosalía de Castro, fue durante décadas un sitio de encuentro no solo para compostelanos, porque siempre fue uno de los locales más buscados por los turistas y visitantes. Así fue cómo poco a poco el Vilas se acabó convirtiendo en un clásico para todo aquel que pisaba Compostela. De ello fueron testigo infinidad de vecinos de Santiago y también numerosísimos personajes ilustres procedentes de los cinco continentes, como señala su entonces propietario, Paco Vilas. Desde su nacimiento, el Vilas fue siempre un paso más allá, pues no era solo un establecimiento de hostelería, sino casi el hogar de muchos grupos de amigos y pandillas. Allí también se cocieron pactos políticos y empresariales de enorme calado. La historia de este emblemático restaurante se remonta a 1915, cuando la abuela y el abuelo de Paco Vilas decidieron abrir una casa de comidas. “Mi madre, Josefina Vilas, ya nació allí y fue quien sustituyó a la abuela. Yo también nací ahí y ya me quedé toda mi vida trabajando”, cuenta Paco.