“era o almacén e aínda tiña columnas”

Uno de los negocios que se instalaron en la rúa, en el año 1993, fue el hotel y cafetería Joam Airas “no que era o almacén da ferretería Buján”, recuerda Xavier Freire. Para acondicionar el espacio, además de arreglar todo el edificio, también tuvieron que reconvertir el bajo para transformarlo en el actual establecimiento de hostelería, situado bajo los soportales que están a la derecha de la fotografía, tomada a comienzos del pasado siglo. Incluso se conservaban muchos elementos del antiguo establecimiento, que tenía el mostrador en el edificio de al lado. “Tiña aínda unhas columnas de forxa como as que ten o auditorio de Abanca, e as quixemos conservar, pero os propietarios as desmontaron e as levaron”, señala Xavier Freire.