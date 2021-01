Recuerda Luis Rial que “hacerse periodista en aquellos tiempos era difícil, puesto que Galicia no contaba con Escuela Oficial de Periodismo y las facultades todavía tardarían tres décadas en llegar”. No obstante, el reconocido locutor de radio se apuntó “a un curso de periodismo que impartía el Sindicato Español Universitario. Allí me encontré con compañeros de mi época. Estoy hablando de los comienzos de la década de los sesenta: José Ramón Ónega, José Martínez Couselo, Fernando Amarelo de Castro y José Pumar. Fue mi primer contacto con la rama educativa del periodismo radiofónico”, explica, después de señalar que aquella primera entrevista en A Quintana “fue un gran estímulo para seguir luchando día a día”.