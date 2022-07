“la farola será restaurada”

El alcalde de Santiago está convencido de que la histórica farola no acabará en un desguace y su intención es rehabilitarla con el fin de que pueda lucir de nuevo, aunque no podrá volver a ocupar su sitio original. El motivo es sencillo, pues la ampliación de la estación contempla la construcción de un voladizo, desde la rúa do Hórreo, que pasa justo por donde estaba radicada la luminaria. Sánchez Bugallo explicó, en el programa Onda Cero Santiago, que el Ayuntamiento ya ha solicitado al Adif que le ceda la pieza con el fin de restaurarla y volverla a plantar en otro sitio. La intención del regidor municipal era instalarla en la remodelada rúa do Hórreo, pero es demasiado grande, así que seguramente quedará dentro del recinto de la estación, muy cerca del histórico vagón Verderón.