“Le dimos mucha alegría al franco”

El humorista y actor Xosé Luis Bernal, conocido como Farruco, recuerda el “simpático” origen del París-Dakar y ”la alegría que daba a la Rúa do Franco” mientras se hacía con control. A la par, lamenta cómo evolucionó la actividad convirtiéndose en “una excusa para emborracharse en exceso”, lo que provocó que se convirtiese en “un espectáculo bochornoso”. Sobre la agresión que recibió, que “me envío en ambulancia al hospital”, recuerda una curiosa anécdota: “Días después recibí la visita del abuelo del joven agresor, y me lo presentó. Resultó que era un chaval agradable que actuó así por los efectos del alcohol. Como no se acordaba de nada y se le notaba muy arrepentido, decidí retirarle la denuncia”.