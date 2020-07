“llegué a oficiar más de medio millar”

Luis Toxo asegura que durante muchos años fue el encargado de celebrar las ceremonias civiles en el Ayuntanmiento de Santiago. “Desde la primera, en el año 1995, puedo decir que llegué a oficiar más de quinientas, por lo que guardo un montón de anécdotas de esa etapa, como la de una abuela que quería que su nieta se casase por la Iglesia y no por lo civil, que en aquellos años era algo aún inusual”. De todas formas, asegura que la convenció. “Cuando me preguntó si yo era el cura, le contesté que era el obispo civil. Quedó aún más contenta”, recuerda Luis Toxo. También recuerda una boda que celebró “a horas intempestivas porque se trataba de una persona relevante y no quería que se enterase nadie”.