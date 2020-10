“Tenemos que apostar por la renovación del parque gallego porque es de los más antiguos”

Con la meta de seguir mejorando cada año, Guillermo Mouronte, de la mano de un grupo líder en el sector de la automoción como Pérez Rumbao, ha conseguido potenciar, de manera exponencial, un proyecto nuevo como Hyupersa Santiago. Ahora, este gerente apasionado de los coches desde muy pequeñito, comparte la responsabilidad con la dirección de un concesionario de referencia como Bétula Cars.

¿Cómo recuerda su infancia? ¿Era ya un apasionado de los coches?

La infancia es una época mágica, cada día es una nueva aventura y guardo un recuerdo muy especial de aquellos días. Siempre tuve una gran atracción hacia los coches. De pequeño, solía montarme en el asiento del piloto y fantaseaba con poder llegar algún día a los pedales.

¿En qué momento entró ya de lleno en el mundo del motor y cómo recuerda ese momento?

Tendría veintipocos... Fue una etapa de gran aprendizaje, con momentos muy buenos, y otros muy duros. Al final, haces balance y descubres que de los momentos más difíciles puedes sacar un poso muy valioso que te ayudará a seguir adelante e ir mejorando cada día.

¿Pensaba que su carrera profesional le llevaría por estos derroteros?

Es un tópico, pero uno nunca sabe lo que le vida le va a deparar. Siempre he trabajado con muchas ganas, esforzándome en conseguir pequeñas metas y ser cada año un poco mejor. Cuando te llega la oportunidad de crecer hay que ser ambicioso y afrontar el reto con gran responsabilidad.

¿Cuál considera que es la gran habilidad que le ha hecho triunfar en este sector?

Debo empezar afirmando que sin esfuerzo no hay nada. Soy una persona con un carácter muy marcado y creo que gracias a él he podido conseguir todo aquello que a lo largo de los años me he ido proponiendo. Carácter y confianza en mí mismo, esos han sido los dos pilares básicos en mi carrera.

¿En qué personas se ha fijado más para aprender y poder crecer dentro del oficio?

A lo largo del tiempo he intentado captar lo mejor de cada compañero con el que he trabajado. De todos he aprendido algo y he tenido la suerte de coincidir con gente muy experimentada, que ha sabido guiarme y ayudarme durante todo este camino.

Después de tres años en Ourense, es nombrado director gerente de Hyupersa Santiago. ¿Qué supuso para usted?

Una gran satisfacción. Un premio al trabajo bien hecho durante esos años y la gran responsabilidad de iniciar un proyecto nuevo y ambicioso como ha sido Hyupersa Santiago. Fue un momento emocionante que siempre recordaré.

Hablando de números, ¿cómo ha crecido el concesionario desde que llegó a su cargo?

Hemos crecido mucho y tenemos que seguir en esa línea ascendente. Yo siempre quiero un poco más, soy ambicioso y nunca he perdido el hambre ni las ganas de seguir marcándome retos cada vez más duros. Creo que esta es la clave del éxito.

Y desde junio de este año también dirige Bétula Cars, ¿un paso más en su carrera?

Por supuesto. Es un proyecto fascinante en el que tengo puesta muchísima ilusión. Estoy convencido de que, tanto mi equipo como yo, vamos a luchar para que Bétula Cars siga siendo un concesionario referencia en la capital gallega.

¿Qué objetivos se marca ahora?

Seguir sumando clientes satisfechos y ofrecer un servicio integral con el rigor y la profesionalidad que caracteriza al grupo Pérez Rumbao. Y cómo no, ¡CRECER!

Hablando del sector, ha sido uno de los más afectados por el coronavirus. ¿Han notado un parón en las ventas, más allá incluso de los meses de confinamiento?

Los presagios no eran halagüeños. Los primeros días fueron muy duros por el contexto que la “nueva normalidad” nos dejó. Nos adaptamos con los medios y normas adecuadas y logramos unos buenos resultados a nivel de ventas. Ahora mismo, con las ayudas del Plan Renove, estamos sin duda en el mejor momento del año para comprar un vehículo, y eso se está notando. Como de costumbre, invito a todo el mundo a pasar por nuestras instalaciones, tanto de Opel como de Hyundai, porque ¡tenemos unas ofertas espectaculares! Eso sí, que aprovechen ahora, porque los fondos de los programas Renove y Moves se agotarán rápido.

¿Por dónde pasa la viabilidad del mundo del motor de cara al futuro?

Tenemos que apostar por la renovación del parque gallego, uno de los más antiguos del país, y asegurarnos un futuro hacia una movilidad sostenible.

Ahora que se habla tanto de los coches del futuro, ¿considera que se producirá un gran cambio en la venta de automóviles en los próximos años o se prolongará en el tiempo?

La tendencia es ir hacia el vehículo eléctrico. En algunas ciudades el movimiento será más rápido que en otras, pero creo que tenemos la obligación de apostar por ello. El crecimiento de vehículos híbridos y eléctricos será exponencial. En Opel contamos con el Corsa eléctrico 100 % y en octubre estamos de estreno con el nuevo Mokka, que vendrá en todas las motorizaciones: gasolina, diésel y, cómo no, 100 % eléctrico.