“Tenemos que definir nuestro estilo musical... ha nacido el gótica culona”

Shego es una banda madrileña formada por Raquel, Aroa, Charlotte y Maite. Tras poco más de dos años, ya se han hecho un hueco en el panorama musical español, colaborando incluso con artistas de la talla de Zahara. Y siete días después de la actuación de esta en el Auditorio de Galicia, Shego se presenta hoy a las 21.30 horas en Santiago para ofrecer un gran concierto en la Sala Malatesta, dentro de la gira San Miguel On Air.

-¿Cuál es el origen del grupo? ¿De dónde procede su nombre?

-Raquel: El nombre viene de un personaje de una serie de dibujos de Disney, la villana de Kim Possible. Cuando Maite y yo estábamos pensando un nombre para el grupo se nos ocurrieron un montón de mierdas terribles. Fue durante el verano de 2019, en el que yo no paraba de cantar la canción de la ‘intro’ de la serie, y en algún momento se nos encendió la bombilla... la verdad es que estamos supercontentas con el nombre.

Sobre el origen, Maite y yo nos conocíamos desde hacía años, a ella le apetecía hacer una banda y me apunté a todo. Le dijimos a un amigo que buscábamos a alguien para la batería y el bajo, y nos presentó a Aroa, aún sin saber qué instrumento tocaría. Y a Charlotte la conocía de la universidad, estudiamos juntas.

-Aunque la gira todavía está empezando, ¿qué tal os han acogido en el primer concierto, en Sevilla?

-Charlotte: La verdad es que muy bien, no nos esperábamos un recibimiento tan bueno. Creo que siempre vamos muy pesimistas a los conciertos y pensamos que nos van a venir a ver dos personas, aunque lo disfrutaríamos igual. Siempre es un gusto ver a la peñita bailando tanto.

-Hace unas semanas lanzasteis el single Lucky y ya es una de vuestras canciones más escuchadas. ¿Esperabais este recibimiento?

-Maite: Hacía bastante que no sacábamos un single propio, así que no recordábamos muy bien como funcionaron los anteriores. Nos vamos guiando por el crecimiento natural de nuestro grupo y no sabemos qué es lo estimado, lo que debería ser o lo que no. Desde dentro no tenemos ni idea de cómo ha calado, eso no se ve reflejado hasta que llegas a un concierto y la gente la canta cuando la tocas, que es lo que nos pasó en Sevilla en este último concierto. Más allá de los comentarios en redes, que también han sido muy buenos, ver a la gente cantándola es la mejor recompensa.

-En algunas canciones, como Vicente Amor, se perciben mensajes sobre temas sociales. ¿Vuestra música pretende reinvidicar algo?

-Aroa: Reivindicar como tal no es nuestro objetivo, solo queremos decir lo que nos apetece en cada momento. Para el disco que vamos a sacar nos sentamos y sí que pensamos en alguna temática concreta que queríamos abordar, como lo duro que es asentarse en algunos ámbitos a la vida adulta, pero tampoco nos gusta que nos categoricen como si estuviésemos todo el rato reinvindicando algo. La gente peca de ver a cuatro personas diciendo lo que quieren de una manera algo desmesurada y decir que ya es una reivindicación, y no siempre es así. En canciones como Pablo o La kiero a morir no estamos reivindicando nada, decimos que estamos enamoradas y punto, por ejemplo.

-¿Es la primera vez que venís a Santiago? ¿Habéis visto la ciudad?

-Raquel: A Santiago nunca habíamos ido a tocar, pero siempre que vamos a Galicia, nos encanta: le tenemos un cariño especial. Nuestro mánager, Josiño, es de Galicia y se asegura de que nos traten genial. De paso sí hemos estado, no sé si todas.

-Maite: Yo no, nunca he estado.

-Raquel: La verdad es que nos escantaría hacer un poco de turismo, pero como siempre vamos apuradísimas con la vida, pues muchas veces no nos da tiempo a ver los sitios donde tocamos. Lo más seguro es que este paso sea como con un petardo en el culo, aunque lo disfrutaremos igual.

-¿En qué estilo musical creéis que os enmarcáis?

-Aroa: Rock, pop... yo he pensado que tenemos que definir nuestro propio estilo musical y ese es gótica culona. Lo estamos empezando nosotras, ¡ha nacido!

-Raquel: La música que hacemos no se centra en un sonido o en una idea fija, nuestro estilo y lo que más nos gusta es probar y jugar, hacer un montón de cosas porque nos gusta música muy diferente.

-En pocas palabras, ¿cómo os definiríais individualmente?

-Aroa: Chaotic, hot y... majísima.

-Charlotte: Dramática, llorona, pero muy amable y muy cariñosa.

-Maite: Bien llorona, Hannah Montana y pura comedia.

-Raquel: Disfrutona, indecisa y súper sensible. Una cabra.

-¿Y cuales son las bandas o artistas favoritos de cada una? ¿Alguno en común?

-Raquel: Me gusta mucho The Cure, pero también me encanta Bad Gyal. Ahí se puede ver un poco mi rango...

-Charlotte: A mí siempre me ha gustado más el indie, pero no sabría decirte un solo favorito. Ahí podría ir desde System of a Down hasta Bad Gyal, o Arctic Monkeys en mi adolescencia.

-Maite: También tengo un espectro muy amplio. De pronto me encanta La oreja de Van Gogh, como de adolescente me dio por Los Ramones, o luego por música de chica sensible... o Extremoduro.

-Aroa: Yo creo que voy desde Estopa a Beyoncé, no hay que elaborar más.

-En común: Santa Justa Klan, Estopa, Mika... Abba nos encanta, creo que es el único verdaderamente común. Estamos un poco nostálgicas de los 2000’ ahora mismo.

-Ya habéis colaborado con artistas de la talla de Carlangas o Zahara. ¿De cara al futuro, con quién os gustaría colaborar?

-Maite: No estamos contactando con nadie ahora, pero Amaral... hacemos un llamamiento: “¿Amaral, qué haces mañana?”. Tampoco es algo que pensemos mucho, simplemente va surgiendo. Y si alguien está interesado en tocar con nosotras, pues que nos lo diga también.

-Aroa: Yo quiero con La Zowi.

-Maite: Pues sería una buenísima idea, la verdad.

-Aroa: La Zowi, ¡llámanos!

-Habíais anunciado que pronto saldrá un nuevo álbum. ¿Tiene ya fecha de lanzamiento? ¿Podéis dar algún detalle del mismo?

-Maite: Ya está hecho desde hace casi un año, y probablemente saldrá a principios de 2023. El mejor detalle que podemos dar es que es muy ecléctico, como le gusta decir a Charlotte. Hay un poco de todo, si escuchas un single no define para nada el sonido del disco. Creemos que eso es chulo y, además, son solo temazos. Nadie se espera lo que es.

-Para finalizar: además de lanzar el álbum, ¿cuáles son vuestros planes para 2023?

Maite: La gira del disco, currar mucho, dar muchos conciertos y querernos mucho...

-Charlotte: Estamos esperando también llamadas del Coachella, Primavera Sound... y mientras esperamos, pues a ensayar mucho.