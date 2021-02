Tercer tomo del catálogo de impresos del Archivo Diocesano de Santiago

El Archivo Histórico Diocesano (AHD) acaba de publicar su Catálogo de Impresos do Arquivo Histórico Diocesano de Santiago S.XX, una obra que continúa un trabajo desarrollado a lo largo de los últimos años, y que ha permitido facilitar el acceso de los investigadores a los fondos que se conservan en las dependencias de San Martiño.

En el prólogo del volumen, monseñor Salvador Domato Búa, director del AHD, recuerda que con éste “xa son tres os volumes adicados aos fondos bibliográficos do Arquivo Histórico Diocesano que, mercé á axuda da Deputación da Coruña co Programa FO200 destinado a fundacións e entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de actividades culturais, levamos publicados até hoxe”.

El catálogo, tal y como se indica en el prólogo, recoge todas las publicaciones de la primera mitad del siglo XX que forman parte del fondo del AHD. “Lonxe van quedando os tratados de Teoloxía de Perrone, as obras de piedade e as constitucións sinodais de centurias anteriores; un rexeitamento do agnosticismo encabeza o presente catálogo, no que se mesturan métodos de canto gregoriano, breviarios e misais -que formaban a maioría do acervo bibliográfico dos reitores e institucións do Arcebispado- con títulos antes impensables como as Respuestas populares a las objeciones más comunes contra la religión, do xesuíta italiano Segundo Franco”, comenta el director del Archivo en la introducción.

Curiosamente, la obra recoge títulos publicados en un espacio de tiempo que supuso para los contemporáneos “un período de desgraza e miseria para a humanidade”. Monseñor Domato indica que se trata de “un medio século que xurdíu da depresión pola perda das colonias de 1898 e, coma o presente, comenzou cunha pandemia de gripe á que seguiron as dúas únicas guerras merecedoras do calificativo de mundiais e o seu epílogo coa guerra civil en 1936 e os difíciles anos posteriores: non hai lugar para asombrarse entón polos numerosos exemplos de Missae pro defunctis, Missæ Defunctorum ou Officium pro defunctis que se mesturan neste catálogo coa curiosa Monografía defensa anti-tanque do capitán Adrada”.

El Catálogo incluye libros como un relato de guerra del general Sagardía, el Catecismo del padre Astete, el Novísimo metodo de gramática española de don Baldomero Sánchez o las Lecciones de Historia Sagrada para uso de los niños, “trufados de ilustracións que hoxe, transcorrida apenas una xeneración, serían inconcebibles ou inapropiadas para calquera aula, mesmo universitaria”, comenta el director del Archivo Histórico Diocesano.

En el mismo catálogo se incluyen algunas novedades para aquella época, como “a historia da literatura galega de don Eugenio Carré, o diccionario galego-castelán do seu fillo don Leandro, a filoloxía da lingua galega de don José de Santiago”.

“Agardamos”, indica monseñor Salvador Domato en el prólogo, agradeciendo el trabajo de todo su equipo y colaboradores, “que esta nova contribución á biblioteconomía galega, malia que modesta, aporte unha migalla de luz para axudar a descubrir o que fomos, o que somos e o que podemos chegar a ser”.

Aunque el archivo conserva fundamentalmente documentación, también ha ido recopilando a lo largo de sus más de cuarenta años de existencia, desde su fundación por el cardenal Suquía, un importante número de obras impresas que a partir de ahora ya estarán disposición del los investigadores a través estos catálogos.

Para hacerse una idea de los fondos que custodia el Archivo Diocesano, baste señalar que estaríamos hablando de más de cuatro kilómetros lineales de documentación, lo que suponen unos ocho millones de documentos. En total, 101.892 unidades de instalación, es decir, las cajas en las que se guardan.

Y es que además del Fondo Parroquial, con el paso del tiempo, en el Archivo Diocesano de Santiago, con fondos desde el siglo XVI hasta el XX se han ido incorporando otros como el Fondo General; el del Priorato de Sar; el del Provisorato ; el de San Martín; Huérfanas; Manicomio de Conxo; Ánimas; Adoración Nocturna, o los fondos de planos y mapas y el de pergaminos, entre otros.