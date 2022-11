Testimonio del sol de justicia

EN TIEMPOS en que en el Occidente de Europa se firman acuerdos para gobernar, los grupos políticos que comparten el poder tienden a apoyarse mutuamente, hasta pregonar unos las grandezas de los otros, en tanto que denigran a la oposición. Al margen de ellos, resplandecerá un sol de justicia, venido de lo alto, para anunciar la salvación que viene de Dios, y llamar a las gentes a seguir al Creador, volviéndose “hijos de la luz”.

La 1ª lectura de esta tarde y de mañana, tomada del libro del profeta Malaquías, alude a una situación en la que el Señor realizará el juicio. En aquel día los malvados serán castigados, a modo de paja que se quema en el horno, mientras que sobre los que siguen los caminos del Señor resplandecerá un “Sol de Justicia”, que les traerá la salvación y la vida.

San Pablo se presenta ante los Tesalonicenses como una persona que, por no serles gravoso, trabajó manualmente por la noche, de modo que pudiera dedicarse, a lo largo del día, a la predicación de la palabra. Por eso se queja de aquellos que pasan las jornadas sin hacer nada, y les pide a los cristianos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que trabajen con dedicación y esfuerzo para ganarse honradamente su pan.

Jesús, al contemplar el templo de Jerusalén, anuncia que llegará un día en que no quedará de él piedra sobre piedra, pues será destruido por completo. Cuando eso suceda, muchos se arrogarán la condición de Mesías, por lo que los cristianos deberán estar atentos y no hacerles caso. El momento que se anuncia, todavía no habrá llegado entonces, sino que antes tienen que acontecer muchos males. Respecto de los testigos del Sol de Justicia, se afirma que los entregarán a los tribunales y los meterán en las cárceles. Entonces tendrán ocasión de dar testimonio, con una sabiduría que el Señor les dará, y a la que nadie podrá contradecir. Con su perseverancia salvarán sus almas.