“Todos los escritores roban de la vida, pero yo lo llevé hasta el límite en mi libro”

Es su sexta obra narrativa, aunque ha escrito, entre otros, y ya como especialista, el Tratado de Endocrinología Pediátrica, que está considerado un libro de referencia en el campo de la Medicina. Ahora, el doctor Manuel Pombo Arias lanza Desvendado, donde se sumerge “en los secretos que todos llevamos dentro”. De hecho, el catedrático de Pediatría y profesor ad honorem de la Universidade de Santiago, recuerda que “todos los escritores roban de la vida, aunque en el caso de este libro es algo que se lleva hasta el límite”.

Este lunes, día 14, a las 20.00 horas, tendrá lugar la presentación de esta nueva obra, en el pazo de San Roque, en un acto en el que junto al autor asistirán Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, y Francisco Castro, director general de Editorial Galaxia.

Escrito en gallego, Desvendado es una edición que cuenta con el apoyo de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, por medio de la Secretaría xeral de Política Lingüística.

Tras publicar en el ámbito literario, Haikus de los escritores muertos (2001), Pomberías (2003), El centeno nace bajo el invierno (2005), Trazos sin rumbo (2006), Nuevas pomberías (2008), Cuentos propios y extraños (2011) y El hombre que no entendía a las mujeres (2016), el nuevo libro de Pombo, Desvendado, es el primero que escribe en gallego.

Explica que escribir este volumen le sirvió para mejorar su gallego “algo oxidado, y de paso hacerle caso a Neira Vilas, que un día me dijo: Escriba en galego, doctor Pombo, verá que pode”.

En este punto, no quiere dejar pasar que “la problemática de las lenguas, ahora tan vigente con la Ley Celaá, es una de las situaciones con las que me enfrento en este libro”. Asegura que “una cosa es la descentralización de la cultura y otra la de tratar de debilitar al Estado por todos los medios”. En Desvendado cita al escritor Max Aub, “quien decía que España pareciendo un país hecho, podía haber reventado por el problema de la lengua”. Para el doctor Pombo Arias “es una cuestión que se ha politizado y eso no es bueno, se mire por donde se mire y diga lo que se diga. Hay mucha cobardía a la hora de enfrentarse con este tipo de realidades, parece como si no se quisiesen o todo el mundo se pusiese, mira por donde, una venda”.

Sobre el argumento del libro, explica que, como figura en la contraportada, “es una obra no exenta de crueldad para quien la escribe. Desvendado pretende dejar testimonio de una época en Galicia, donde te encontrarás con el mundo y la vida del autor, que no reparó en buscar en los fondos más secretos de su ser para ir más allá de la simple literatura e indagar dentro de los secretos que todos llevamos dentro, para así verterlos en estas páginas, que se apartan del arquetipo convencional y que nos arrastran hasta llegar a la última línea”.

Sobre llegar hasta el final de la obra, señala que alguno de sus amigos, que la leyó antes de publicarla, “me comentó que le enganchó”.

Precisamente, otro amigo, Lourenzo Fernández Prieto, fue el que le regaló el título “porque en este libro me quité la venda y aparezco sin reservas, probablemente demasiado, pero me da igual”. “A estas alturas, eso ya no me preocupa”, dice. “Ahora que ya me hice mayor, digo lo que me da la gana. Quise preservar la memoria de lo que vivimos antes del maldito coronavirus. Nadie sabe lo que vendrá, pero eso es ya otra historia”.