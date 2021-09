Tráfico solo a pedales por el centro urbano durante toda la jornada del domingo

Santiago. Las vehículos procedentes de la zona de Noia y Bertamiráns entrarán por lo autovía de Brión hasta la salida de A Rocha, y entrada por Santa Marta y rúa da Cantaleta. A estas dos calles también se deberán dirigir quienes accedan desde el norte, que deberán entrar por la SC-20 y la avenida de Antón Fraguas. En la urbanización de Brandía no se podrá entrar después de las 14.00 horas. Como la carrera discurrirá por la margen izquierda de Victoria Míguez, se podrá salir por la rúa Paseo do Esvedro hacia la avenida de Filgueira Valverde. Los vecinos de la parte alta de Vidán podrán circular por la rúa de Vidán, Pereiro, Souto, Caraveis, Pozo y Bidueiro, y utilizar la rúa de Sarela de Abaixo hasta el vial de Figueiras. Por último, en la zona de rueiro de Figueiriñas, las rúas de Costa do Cano, Corredoira dos Muíños, Agro das Barreiras, rueiro de Figueiriñas, Toxeira y Ribeira de San Lourenzo tendrán el acceso garantizado utilizando la rúa das Oblatas, Carmen de Abaixo y Casas Novas, para desde aquí enlazar con la rúa de Galeras y Vista Alegre, salvando el corte de la calle durante las pruebas que se celebrarán durante la mañana y la tarde del domingo.