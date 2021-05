Transitan con la mentira a cuestas

ASÍ VAN CAMINADO por este mundo político dejando para la historia un reguero de incumplimientos electorales. Actúan con desprecio hacia el votante, ofreciéndole el plato del engaño que es ofensa a su buena voluntad y debiera ser delito. No lo es, porque ellos mismos y entre todos, se han blindado ante la ley que les da permiso para hacer lo que hacen y decir lo que dicen, sin que sea publicidad engañosa y responsable como lo es cuando lo hace el ciudadano particular.

Lisa y llanamente, esto se llama mentir al pueblo soberano, comprarle el voto con moneda falsa y auparse al poder con vilipendio. Son expertos en la treta y el discurso corrosivo. Hablan pestes del contrario y le denigran sin reparo, mientras carecen de programas en favor del ciudadano al que evitan prometer abundancia de garbanzos, como dijo aquella vez Fraga Iribarne, pero aquel era un insigne hombre de Estado, y estos de ahora, al menos un buen número, son, con perdón, cantamañanas.

Hoy tenemos una suerte larga de mendaces dirigentes de la trampa y del trile. Pregoneros de sermones deletéreos donde tratan con ponzoña el derecho a la existencia democrática de los otros a los que tachan de extremistas y de fachas, cuando son ellos mismos los amigos de la gresca y de la greña, aplaudiendo la pedrada callejera y prometiendo el asalto de los cielos, la pobreza franciscana convertida no muy tarde en chalet de lujo en la montaña, con piscina, con niñera y guardia urbana. Ya la gente se lamenta que de tanta incongruencia está hasta el moño. Ya la gente se da cuenta de que “una cosa es predicar y otra dar trigo.

Ya el votante descubrió que “tenía patas cortas la mentira”. Ya el ciudadano, que no es tonto, comprobó que “se pilla antes al mentiroso que al cojo”,” que el hábito no hace al monje”, y que, “aunque la mona se vista de seda, si mona era, mona se queda”, y otras cosas. Y llegó la reacción. Las sospechas se hicieron evidencias, los discursos clamorosos ya no pintan ni enardecen, ya no es hora de melenas y remangues. Al costal se le va el trigo y se queda solitaria la mentira. Y el granero de los votos disminuye.