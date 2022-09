Transportes ratifica que los trenes Avril no llegarán a Galicia este año

··· La portavoz municipal del BNG recordó la iniciativa de su partido. Reclaman soluciones para el aparcamiento, las filtraciones de agua a la pasarela y la denominación Daniel Castelao.

··· “O certo é que o grupo municipal do BNG defende que a estación intermodal debe ter un aparcadoiro público soterrado que non só debe dar servizo a persoas usuarias do tren senón que tamén debe atender as necesidades do comercio do Ensanche para conseguir que esta zona sexa máis peonil e máis humanizada; e isto debe de ir acompañado dunha alternativa de aparcamento para a veciñanza que o precise”.

··· “Esta falta de previsión fai que a nosa cidade, unha vez máis perda, a ocasión de ter un emprazamento para un parking público prexudicando unha vez máis o comercio tradicional do Ensanche compostelán”.

··· “Estamos a tempo de reclamar que se faga unha reforma do proxecto e se aproveite a oportunidade de dotar a cidade dun parking subterráneo ou perderemos unha ocasión moi importante para dotar de zonas de aparcamento á cidade”.