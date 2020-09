“Tras 40 años en el sector del campin, de momento no tengo previsto retirarme”

Manuel Domingo Rodríguez Fernández es un referente en el sector del campin en Galicia. Y también uno de sus pioneros. Hace 40 años inauguró el Ría de Arosa en Cabío (A Pobra) y hace 21, el Ría de Arosa-2 en Oleiros (Ribeira), siendo este último el de mayor superficie de Galicia, con 107.000 m2. De carácter afable y extrovertido, es uno de los mejores embajadores turísticos de la comarca del Barbanza, y también su mejor anfitrión: recibe y despide personalmente a sus clientes para informarles y asesorarles sobre los atractivos del destino, y para conocer su grado de satisfacción y sus sugerencias. Lleva trabajando desde los 14 años y, tras 40 en el sector del campin, no quiere ni oír hablar de retirada.

¿Cuál fue su primer empleo?

Al acabar cuarto de Bachiller, con 14 años, empecé a trabajar en la redacción del diario EL CORREO GALLEGO como encargado de los teletipos. Gracias a eso, fui de los primeros gallegos en enterarse del asesinato de Kennedy. Entonces solo unos pocos tenían televisor.

¿Qué sintió en ese día histórico?

Sentí su muerte como la de alguien de mi familia. Tenía un gran carisma. Luego, con los años, su mito se fue diluyendo. Infidelidades, contactos con la mafia... Por cierto: a Alberto Núñez Feijóo, cuando era conselleiro, le vaticiné que sería presidente de la Xunta. Tiene el mismo carisma que tenía Kennedy.

¿Cuánto duró su vinculación con el periodismo?

Hasta los 26 años. Fue una época muy feliz de mi vida. Era joven, estaba en un medio de comunicación importante, eso me daba cierto estatus entre mis amigos... y siempre tenía dinero en el bolsillo.

¿Y qué pasó a los 26?

Me casé con Tita García, de Rianxo, y me puse a trabajar como comercial de la imprenta Paredes de Santiago, que en ese momento editó una guía turística que se distribuía gratis en todos los establecimientos hosteleros de la capital gallega. Entonces decidí independizarme, y en 1980 creamos la empresa familiar Iniciativas Turísticas Gallegas (con mi esposa y mis hijos). Me propuse ampliar aquella guía al Barbanza. Se lo planteé a los alcaldes de esa comarca y les atrajo la idea.

¿Cuándo dio el salto a empresario del sector del campin?

El entonces alcalde de A Pobra, Segundo Durán, me planteó un problema preguntándome si yo podía ayudarle. Y es que en el entorno de la playa de Cabío había una acampada libre enorme (más de mil personas) y el Gobierno Civil hacía responsable al Concello del problema sanitario que allí se produjese.

¿Qué solución le propuso usted?

Cuando apenas se sabía qué era un campin (en Barbanza sólo existía el de Coroso, en Ribeira), contraté a un arquitecto (Carlos Pérez) y desarrollé un proyecto con el que empezamos a funcionar el primer año como acampada de emergencia (un recinto con supermercado, cafetería y aseos) en una zona de 28.000 m2.

¿Y cómo se consolidó?

El dueño del campin de Coroso presentó un contencioso contra el Concello alegando que ese terreno del campin de Cabío era comunal. El alcalde abrió un expediente y pasó a ser municipal. Sacó el campin a concesión, y como yo había hecho una gran inversión, eso pesó a la hora de que yo pudiese ganarlo. Entonces desarrollé el proyecto del campin. Me llevó dos años. La inversión fue de 22 millones de las antiguas pesetas. Hoy da empleo a 30 personas, tiene 32 bungalós y 200 parcelas.

¿Cómo y cuándo se planteó abrir otro campin en Ribeira?

En 1999 el Banco Pastor me propuso la adquisición del campin A Cascada, que José Manuel Penalta había creado en 1990 y que estaba hipotecado. Al principio no lo vi apetecible, porque estaba en un estado deplorable. Antes había sido un vivero de plantas y una conejera. Pero lo compré. Había que poner 87 millones de pesetas. Y, tras invertir otros 2, lo abrimos en el año 2000. En la actualidad genera 30 empleos y tiene 12 bungalós y 160 parcelas.

Tras 40 años como empresario del sector, ¿piensa en retirarse?

Me gusta mucho mi trabajo. Me considero embajador del Barbanza como destino turístico. De momento no tengo pensado retirarme.

¿Qué premios ha recibido?

Entre otros, los distintivos Líder del Buen Servicio, Placa al Mérito Turístico, Carta Magna, Dolmen de Ouro, Sello de Calidad Turística, EMAS Medioambiental y Mejor Iniciativa Hotelera.

¿Cómo ve la evolución del sector?

Tuvo un desarrollo muy fuerte. Al principio todo era lona (tiendas de campaña). Luego llegó el auge de las autocaravanas, y con ellas la necesidad de disponer de recintos con seguridad, servicios y comodidades. Nadie quiere arriesgar la seguridad de su familia por dejar una autocaravana en cualquier parte. En los años 80 había en Galicia unos 40 campins; hoy hay más de 160. Lo que nos hace mucho daño es la competencia que nos hacen las zonas de autocaravanas que promueven los concellos, como el de Boiro.

¿Algún proyecto en mente?

Yo no, pero mi hijo Anxo (que regenta los restaurantes de los dos campins familiares) obtuvo la concesión para explotar el faro de Corrubedo como hotel y restaurante.

¿Vamos a vencer al Covid-19?

Espero que pronto den con la vacuna. En todo caso, las medidas de higiene y seguridad a las que nos ha obligado han llegado para quedarse.