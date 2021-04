“Tras eliminar temblores refractarios, el futuro será hacerlo en el párkinson”

El doctor Fernández Pajarín fue uno de los integrantes del equipo del servicio de Neurología que estrenó hace una semana, por primera vez en un hospital público de España, un novedoso sistema de ultrasonidos que permitió a Emilio Beceiro, un paciente ferrolano, eliminar el temblor refractario o esencial que le hacía imposible tener una buena calidad de vida al verse muy limitado. El propio experto fue el primero al que este paciente le indicó que por fin, tras varias décadas sin poder hacerlo, se había abrochado los botones del pijama del hospital. Ahora se plantean ampliar esta técnica a determinados pacientes con Parkinson.

Hace tan solo una semana el CHUS se convirtió en el primer hospital público de España en utilizar la técnica de ultrasonidos de alta frecuencia (HIFU). ¿Qué ventajas destacaría de este sistema?

Hasta ahora para el temblor que no responde a fármacos el tratamiento adecuado era la cirugía de estimulación cerebral profunda, que consiste en introducir un electrodo en una zona concreta del cerebro mediante un agujero de trépano. El HIFU permite tratar esta zona del cerebro sin necesidad de cirugía, lo que es menos traumático y por tanto mejor tolerado por el paciente, aunque debe estar en la resonancia durante el procedimiento. Por otro lado hay pacientes en los que la cirugía está contraindicada y el HIFU puede ser una alternativa.

¿Cuáles serían los candidatos?

La indicación del HIFU es actualmente el temblor refractario, independientemente de su origen. Lo que se hace es focalizar los ultrasonidos en un punto en concreto del cerebro, el tálamo, para de alguna manera normalizar una vía cerebral que en los casos de temblor no funciona adecuadamente. La mayoría de situaciones tratadas hasta la fecha son de temblor esencial, una enfermedad muy frecuente que cursa en ocasiones con un temblor realmente incapacitante. La enfermedad de Parkinson puede tener temblor grave, pero no es tan frecuente, y además tiene otra serie de síntomas que deben tratarse de otra manera. Seguramente en el futuro se amplíe la indicación que tenemos de esta técnica en esta enfermedad.

¿Podría comentarnos las diferencias entre HIFU y estimulación cerebral profunda, y a qué tipo de pacientes estaría indicada cada una?

Esta es la gran pregunta. Yo creo que en este momento para la enfermedad de Parkinson avanzada la técnica de elección es la cirugía de estimulación cerebral profunda. Pero la técnica con ultrasonidos o HIFU ya la podemos considerar para casos concretos, como por ejemplo aquellos que no se puedan intervenir, tengan mucho temblor o síntomas muy prominentes en un lado del cuerpo. Hay que tener en cuenta que la diana para la estimulación cerebral profunda en la enfermedad de Parkinson es el núcleo subtalámico, técnica con la que hay menos experiencia, pero sobre la que ya se está trabajando.

¿Cómo valora el HIFU?

Consideramos que ha sido un éxito, ya que el paciente está muy contento, ha mejorado mucho y no ha tenido molestia alguna. Y ese era nuestro objetivo. El temblor en su mano derecha ha mejorado mucho, y tal y como se ha visto puede hacer cosas que antes no podía o le costaba mucho, como comer o beber usando esa mano. Me dijo una cosa al acabar el tratamiento que la recordaré siempre, que pudo abotonarse la camisa del pijama él solo, lo que tan solo unas horas antes le había sido casi imposible. También valoro muy positivamente la implicación de todo el personal que allí estábamos; neurólogos, neurocirujanos, neurorradiólogos, técnicos y enfermería. Estamos muy ilusionados con este tratamiento nuevo.

Y en el futuro, ¿cree que se aplicará a otro tipo de pacientes?

Sin lugar a dudas esta técnica ya forma parte del presente y para la cual muchos hospitales ya cuentan con parte del material necesario. Creo que en los próximos meses se ampliarán sus indicaciones, ya que la experiencia crece cada día. Que se amplíe su uso a otros hospitales es una gran noticia, porque permite compartir la experiencia de cada equipo. En Estados Unidos incluso se está empleando a modo investigación para tratamientos oncológicos.

Ha hecho una tesis sobre estimulación cerebral profunda, ¿qué nos puede avanzar?

Estoy en la fase de poder defenderla próximamente. Es un estudio comparativo entre dos de los tratamientos que se usan en párkinson avanzado, la infusión de apomorfina y la estimulación cerebral profunda. Hasta el momento ningún estudio ha comparado este tratamiento en el mismo paciente, que es lo que hicimos nosotros.