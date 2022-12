Tres heridos leves, dos vehículos inmovilizados y una colisión múltiple

Santiago. El intenso temporal que azotó la capital gallega durante cerca de tres horas en la madrugada de ayer dejó a su paso una ristra de incidentes que no dieron respiro a los servicios de emergencias. Concretamente, se produjo un accidente múltiple en el paso de la AP-9 que involucró a cinco coches, resultando en tres personas heridas y largas retenciones, así como una inundación en la rotonda de Fontiñas que dejó inmovilizados a otros dos vehículos hasta que pudieron ser auxiliados.

Así, minutos antes de las 8.00 horas de la mañana de ayer, mientras continuaba la fuerte tromba que había arrancado en torno a tres horas antes, se produjo la salida de vía de un conductor en la AP-9 (cerca del punto kilométrico 70, a la altura de la Cidade da Cultura) cuando atravesaba una balsa de agua, haciéndole perder el control de su vehículo y provocando una cadena de colisiones con los que lo seguían que se zanjó con cinco automóviles siniestrados y tres personas heridas. Según trasladó el 112 Galicia, varias personas implicadas en el accidente fueron las encargadas de dar aviso del siniestro a la central de emergencias. Cabe destacar que este suceso tuvo lugar durante la hora punta de la mañana, a las puertas del inicio de las jornadas laboral y escolar, causando una larga fila de coches detenidos por las retenciones a causa del accidente.

Por otro lado, lejos de tratarse este del único incidente de la jornada, la rotonda de Fontiñas localizada tras tomar una de las salidas de la autopista posteriores al punto anteriormente mencionado hizo que un segundo atasco recibiese a los conductores que optaron por tomar esa ruta. En este caso, provocado por un turismo y un camión comercial de la empresa Urbaser que quedaron inmovilizados en la piscina de agua acumulada, que llegó a alcanzar la media altura de sus llantas. Mientras que el camión recibió el auxilio de otro vehículo de la compañía, el coche debió ser trasladado por la grúa por riesgo a que su motor pudiese haber sufrido daños.

En esta línea, Luis Meixide, de la Asociación de Veciños As Fontes de Fontiñas, destaca que no es la primera vez que se acumula agua en la zona a causa de problemas en el sistema de drenado y que existe una “falta de limpieza del alcantarillado” que provoca que, al no despejarse la hojarasca y otros restos, con las fuertes lluvias “empiecen los problemas”. X.A.