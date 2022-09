Tumban la propuesta del PP de bajar los impuestos municipales

··· La modificación puntual del PXOM en el ámbito del SUD 9-10 se lleva a cabo, tal y como explicó la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, para dar así cumplimiento a una sentencia que impone la categorización de dos parcelas catastrales en calidad de suelo urbano consolidado y, en consecuencia, obliga a excluirlas del sector de suelo urbanizable SUD 9-10.

··· Este recién aprobado cambio altera la delimitación del terreno urbano y urbanizable que se establecía en el PXOM. También contempla la delimitación del Camino Portugués, aprobada por decreto de la Xunta, en el tramo que discurre por el ámbito del SUD 9-10

··· Dicha zona se trata, precisamente, del área designada para llevarse a cabo la ampliación del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS). Sánchez Bugallo recordó que, estando él de alcalde, “o Concello de Santiago aportou setecentas prazas de aparcamento ao Clínico. Cero prazas no mandato do PP e cero no de Compostela Aberta”. Rercordó también que, durante este mandato, el debate era la ampliación o no del CHUS. “Por iso actuamos responsablemente, autorizámolo e ao mesmo tempo reiteramos e seguimos insistindo á Xunta que ten que facer o aparcamento”, concluyó el primer edil.