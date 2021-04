Turistas y peregrinos animan las calles del casco histórico

La afluencia de turistas y peregrinos a lo largo de este fin de semana pone de manifiesto la paulatina recuperación del sector turístico, y fueron muchos los visitantes procedentes de otros puntos de Galicia que decidieron pasar la jornada dominical en la capital gallega. En este sentido, durante la mañana, turistas y peregrinos compartieron las calles del casco histórico. Y es que poco a poco el Camino va recuperando el pulso, después de que en las fechas de Semana Santa se entregasen en la Oficina Internacional de Acogida al Peregrino más de 500 compostelas.

No obstante, el ambiente en las rúas de la ciudad fue menor que el fin de semana anterior, coincidiendo con la celebración de los días grandes de la Semana Santa. Precisamente ayer, en el segundo Domingo de Pascua, la Dominica in Albis cerró el programa de este año. La cofradía del Santísimo Cristo de la Paciencia celebró en la mañana de ayer una misa en la iglesia de la Mercé de Conxo. El programa de este año, marcado una vez más por la pandemia, dio comienzo el pasado 26 de marzo, Viernes de Pasión, y se limitó a las celebraciones que las distintas cofradías llevaron a cabo en sus sedes, en su mayoría ubicadas en el casco histórico. A su vez, también abrieron sus puertas con el fin de exponer sus imágenes, así como los enseres de las cofradías. Esta Semana Santa, el calendario de actividades solo recogió un acto conjunto de todas las cofradías, el tradicional Vía Crucis. Este tuvo lugar, como es habitual, el Miércoles Santo en la Catedral. En 2021, al igual que el año pasado, no hubo procesiones.

“Ante las restricciones, hemos querido dar contenido y hacer un llamamiento a que, con responsabilidad y cumpliendo las medidas, los habitantes de nuestra ciudad y alrededores pudiesen conocer más de cerca el trabajo que las cofradías realizan a lo largo del año”, señalaron desde la junta de cofradías. “Tenemos un inmenso patrimonio histórico y cultural que no solamente es nuestro, sino de nuestra ciudad, y estamos deseando darlo a conocer”, inciden los organizadores de la Semana Santa de Santiago.