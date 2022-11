Un bus calcinado en San Marcos engrosa la lista de siniestros del transporte urbano

Una vez más, el transporte urbano compostelano ha protagonizado un episodio de conmoción en la mañana de ayer, al comenzar a arder uno de los vehículos de la línea 6 mientras realizaba un estacionamiento en su fin de parada. Aunque, afortunadamente, no había pasajeros a bordo en ese momento y las llamas pudieron sofocarse con rapidez gracias al trabajo de los bomberos, este suceso genera aún más inquietud en torno a la efectividad que presentan los sistemas de seguridad de estos vehículos.

Los hechos sucedieron en torno a las once y media de la mañana de ayer, cuando el Cuerpo de Bomberos recibieron el aviso de un foco que se había iniciado en el interior de un autobús urbano. La llamada fue realizada por el conductor del vehículo, perteneciente a la flota de la línea 6 (Os Tilos-San Marcos), desde el propio lugar del suceso: la última parada de este trayecto, situada en la intersección de la avenida de San Marcos con la rúa do Coto dos Olmos.

Efectivos de los Bomberos confirmaron en conversación con EL CORREO GALLEGO que no había pasajeros en el autocar y que este se encontraba estacionado, realizando su habitual parada de fin de ruta, cuando se originó el foco en su interior. En un primer momento, explican, el conductor intentó sofocar las llamas con el extintor de emergencia del vehículo, pero fue al ver que estas no dejaban de crecer en intensidad cuando dio el aviso de socorro al Cuerpo de Extinción.

Así, acudieron a la escena dos dispositivos de los bomberos: uno, compuesto por un vehículo urbano y otro nodriza con agua, y un segundo en el que se envió a un vehículo ligero. Nada más llegar, sus efectivos llevaron a cabo un corte de la circulación y del suministro eléctrico en los sistemas del autobús y comenzaron a rociarlo con espuma contra incendios. Pese a que, indicaban desde el Cuerpo, la columna de humo se hacía visible desde kilómetros a la redonda, afortunadamente no tardaron más de quince minutos en extinguir el foco sin lamentar heridos.

Si bien la causa que dio pie a las llamas no ha trascendido de forma oficial en el momento en que estas líneas son escritas, todo apunta a que pudo deberse a un fallo que experimentase el motor del autocar mientras se encontraba detenido ya que, indicaba el mando del operativo de los Bomberos, precisamente esa era la zona en la que el fuego ardía con mayor intensidad.

Una vez finalizado el operativo, tanto el armazón del vehículo como su interior quedaron visiblemente calcinados sobre un lecho de restos de espuma extintora. A este escenario acudieron también efectivos de la Policía Local y de Protección Civil, así como el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Gonzalo Muíños.

EXIGEN SOLUCIONES. Ayer mismo se pronunciaron al respecto los grupos municipales del PP, BNG y CA mediante la solicitud conjunta de la convocatoria de un Consejo extraordinario de Tussa, empresa concesionaria del servicio de transporte urbano en Compostela, para reclamar una urgente revisión de su flota de autobuses. A esto añade el portavoz de los populares, José Antonio Constenla, que exige al primer edil, Xosé Sánchez Bugallo, que asuma responsabilidades “polo nefasto servizo de autobuses e que impida que os vehículos saian á rúa sen ter pasado unha auditoría”, expresando que “a situación actual é totalmente inadmisible, tanto polo perigo que supón para os usuarios, vehículos que transitan nas inmediacións e peóns como pola deplorable imaxe que se está a dar”.

Por su parte, la portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, lamentó que “día si e día tamén” quede patente “como os autobuses teñen numerosas deficiencias e acaban avariados fumegando nas cunetas, o que provoca inseguranza, atrasos e malestar entre a veciñanza, xa que non prestan a súa función nas condicións de calidade que lle corresponden”. “Compostela debe ter unha flota de autobuses en boas condicións e o Consello de Administración de Tussa debe realizar unha revisión e posta a punto” que garantice su buen funcionamiento ya que, concluye la portavoz, “a situación de constantes avarías vén motivada pola falta de xestión do PSOE, que non foi quen de sacar o novo concurso en tres anos que leva no Goberno municipal e de non ser quen de lle esixir á empresa unhas condicións de calidade para este servizo público”.