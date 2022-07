Un Camino de Santiago ‘mágico’ marcado por el mundo virtual

El Camino de Santiago bate récord de peregrinos y por si no fuera suficiente, Turespaña -organismo dependiente del Ministerio de Turismo- ha realizado junto a los influencers Óscar y Ophélie la promoción de esta experiencia única para que todos los que quieran se animen también a comenzar su propio peregrinaje a Compostela.

Óscar es la persona que se esconde detrás de la conocida cuenta de Instagram @72kilos con 2,3 millones de seguidores, en ella crea ilustraciones que posteriormente comparte en stories. Ophélie es bloguera de viajes. Dirige @limitlesssecrets con 156.000 followers en el mundo de Instagram. Relata sus propias vivencias del camino mientras las va disfrutando. La guía en esta ruta es Marta, encargada de hacer brillar aún más el recorrido que han elegido: el Camino Sanabrés.

Al iniciar esta aventura no brillaba el sol y durante más de tres kilómetros se encontraron con una larga subida, sin embargo el verde de la vegetación que les rodeaba dominaba esa etapa, y les hacía disfrutar del paisaje hasta llegar a la primera parada.

El segundo día transcurrió entre Cea y O Castro. Allí pudieron ver el Monasterio de Oseira, el más grande de Galicia. Los caminantes llegaron a coincidir con el ex futbolista Ronaldo, que se encontraba haciendo el camino en bicicleta desde Valladolid hasta Santiago. En esa etapa fueron acompañados por un grupo de seis mujeres, que acabarían el mismo día que ellos la peregrinación. EL CORREO se citó con estos influencers en la Plaza del Obradoiro, después de cinco días de intenso viaje.

Ya en la capital gallega buscamos una terraza donde poder disfrutar del buen tiempo, y tras varios intentos fallidos conseguimos sentarnos en el Café La Morena.

¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante del Camino?

Óscar: Seguramente el hecho de darme cuenta de que andando se puede llegar a Santiago. Lo hemos hecho a pie, que era un esfuerzo muy grande. He podido descubrir una región que no conocía. Ha sido todo un placer. Había estado en la ciudad pero no de esta manera. Me ha parecido espectacular, eso en el plano físico. En el de la amistad, poder conocer a Ophélie y Marta. Hablar de un montón de temas importantes y profundos, quizás eso es lo más significativo.

Ophélie: Yo creo que para mí es lo mismo. Estar toda una semana caminando con personas que nunca has visto; poder hablar de cosas de todo tipo y acabar siendo amigos. Era un desafío físico pero estábamos en mitad de la naturaleza y esta es una bonita posibilidad de conocer a otras personas de una forma interesante y diferente.

¿Qué es lo peor de la experiencia? Si tuvierais que decir algo malo, si lo tiene.

Ophélie: El olor (risas entre todos).

¿Qúe olor? El olor ambiental, no sé en los otros caminos pero en este hay muchas granjas de animales. Es muy desagradable y puede arruinar tu experiencia. Puede ser el lugar más bonito del mundo, sin embargo el olor es muy característico y nada agradable.

Óscar: Para mí diría que es estar lejos de mi familia, en particular de mis hijos, y esto es como una bonita burbuja donde te sumerges; estás dibujando, caminando, durmiendo, comiendo, y de alguna manera te encuentras mentalmente fuera de tu zona de confort y eso quizá sea lo peor. También el olor como dice Ophélie, el dolor y los kilómetros, que son pesados.

¿Qué consejos les daríais a las personas que se plantean hacer esta ruta?

Óscar: No tengas miedo y entrena un poco antes de iniciarlo. Yo practicaba paseando un par de horas al día. Sé lo más saludable posible, no es algo que se exija pero caminando cinco días alrededor de veinte kilómetros es algo que ayuda.

Ophélie: Yo no entrené. Lo que recomiendo es ir ligera, no coger muchas cosas porque al final acabas llevando la misma ropa varios días y a nadie le importa.

¿Qué se siente al recibir la Compostela?

Ophélie: Para mí no significó demasiado. Llegar al Obradoiro sí fue un sentimiento de empoderamiento porque el ambiente alrededor de la Catedral te llena de felicidad y alegría. Yo soy muy sensible a la energía y se podía percibir toda esa vibración positiva. Eso fue más importante que recibir la Compostela.

Óscar: Creo que ser capaz de estar delante de la Catedral; respirar profundo mientras la contemplas y ser consciente de que has sido capaz de hacer el camino, ya es una recompensa. No necesitas ningún papel porque es algo mucho más emocional. No se trata de un certificado sino de sentirte realizado por lo que has hecho.

¿Habéis hecho amigos durante la peregrinación?

Ophélie: En el recorrido no nos hemos cruzado con mucha gente, nos encontramos con un grupo de seis peregrinas varias veces, pero la ruta no era muy transitada.

Óscar: Diría lo mismo, y destacaría que fue bonito para nosotros tres conocernos más. Creo que la mejor parte de no encontrarnos con mucha gente es que de esa forma hemos podido hablar más entre nosotros.

¿Cómo definirías el Camino?

Oscar y Ophélie: Mágico

¿Qué cambiará de vuestra vida después de llegar a Compostela?

Óscar: Quizá necesite más tiempo, te lo diré seguramente cuando llegue a casa y reflexione un poco más sobre el viaje. Ahora tengo un par de cosas en la cabeza pero deben madurar antes de decirlas. Eso sí, destacaría el hecho de estar lejos de mi familia, eso me ha hecho ver que no me quiero perder ni un solo minuto de la vida de mis hijos, salvo que sea por algo a lo que me sienta obligadísimo. Este ha sido un trabajo que no se podía hacer teletrabajando, y creo que quizá esto sea lo más importante.

Ophélie: Soy una bloguera de viajes y me han propuesto varias veces ser líder de tours de agencias; ahora pienso que puede ser una oportunidad interesante. Podría viajar con personas diferentes y disfrutar de este tipo de experiencias que son desafiantes pero a la vez bonitas.