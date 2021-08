Un Camino en bicicleta que busca la superación personal

El tinerfeño Jonay Pérez Benítez, de profesión soldador y buzo profesional, vivió hace dos años un evento que cambió el curso de su vida: un accidente laboral — una caída desde una altura de 5 metros—, que le causó lesiones en la cabeza y en el brazo derecho.

La otra pasión de Jonay eran las competiciones de triatlón, carreras de montaña y travesías a nado. Del buceo, disfrutaba de la sensación de sumergirse en el agua “y desconectar del mundo exterior”. Pero en enero de 2019, tras su caída, tuvo que permanecer tres días ingresado en urgencias por un coágulo de sangre en la cabeza, además de serios en el cúbito y radio del brazo derecho. Pasó por quirófano en dos ocasiones, pero en la actualidad no tiene movilidad en la mano derecha.

Comenzaron entonces sus sesiones de traumatología, donde un especialista le aseguró que no se volvería a subir a una bicicleta. Y la historia podría haber terminado aquí, si no fuera porque Jonay es de naturaleza luchadora e inconformista: incluso cuando parecía que no había opciones posibles, él estaba dispuesto a buscarlas.

Lejos de renunciar y desanimarse, a los tres meses volvía a estar montado en su bicicleta. Una bicicleta de montaña adaptada a sus nuevas necesidades, con doble maneta de freno en el lado izquierdo, cambios electrónicos con pulsador de botonera y doble suspensión. Con esto, dice, tiene mucho que ver su amigo y entrenador personal Pablo Apencoral Leiva, además de los entrenamientos diarios que el propio Jonay hace por la montaña.

De toda esta experiencia de superación surge su proyecto personal, una necesidad y, al mismo tiempo, una referencia para quien necesite ánimo para afrontar circunstancias o condiciones difíciles. Con el sobrenombre empezandoavivir1vezmas, Jonay compartió su historia en redes y en su página personal, consiguiendo distintos patrocinadores para su proyecto.

Su próximo reto, para el que lleva meses entrenando, lo traerá a Compostela en compañía de otros dos compañeros. El Camino de Santiago (800 kilómetros en 7 días), a partir del próximo 3 de septiembre. Empezando en Pamplona, el tinerfeño se enfrentará a etapas de dificultad media, alta y muy alta, acabando su recorrido en Finisterre.

La motivación que hay detrás de este reto no es otra que demostrar, una vez más, que una discapacidad como la de Jonay no tiene por qué significar la renuncia a los sueños de uno. El Jonay deportista, amante de la bicicleta, el buceo y los triatlones, ha encontrado una manera de seguir haciendo lo que le gusta, aún con sacrificio y mucho esfuerzo por su parte. “Con mi testimonio y retos deportivos quiero demostrar a las personas que nada es imposible y que los límites sólo los pone uno mismo”, explica. Pues no es solo una cuestión de demostrar de lo que es capaz, sino de ayudar, con ello, a otras personas en situaciones similares. “Mi objetivo es motivar a todas esas personas que tengan algún tipo de discapacidad, o que estén pasando por alguna circunstancia difícil, a que luchen por sus sueños, que no se rindan y que sigan adelante”, concluye. Y así lo hará con su peregrinación en bicicleta el próximo viernes.