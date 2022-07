Un corte de la AP-9 en Santiago pilla por sorpresa a muchos conductores

Las obras de construcción del nuevo enlace orbital de Santiago han obligado a cortar el tráfico esta madrugada en la Autopista del Atlántico (AP-9), a su paso por Santiago. Así lo comunicó ayer el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que está ejecutando en estos momentos las obras del enlace orbital entre la AP-9 y la A-54, situado en el punto kilométrico 64,5 de la AP-9, en el término municipal de Santiago. Por este motivo y en aras de garantizar la seguridad de los usuarios y los trabajadores, ha sido necesario realizar el corte total del tráfico en ambas calzadas de la AP-9 entre los p.k. 55 (enlace de Sigüeiro) y 67 (enlace de Santiago Norte). La interrrupción del tráfico comenzó ayer por la noche, a las 22.00 horas y finalizará esta madrugada, a las 06.00 horas.

Además de la señalización habitual, se han reforzado las señales verticales de obra con el apoyo de paneles variables existentes en la AP-9, así como con la implantación de carteles informativos en los puntos inmediatos a la salida de la autopista. La totalidad del tráfico que circula por la AP-9, en sentido A Coruña, ha tenido que abandonar la vía por la salida inmediatamente anterior a la zona de obra (salida 67, del enlace de Santiago Norte) durante la jornada nocturna de los trabajos.

Como itinerario alternativo se ha planteado el trayecto por la SC-20 sentido Norte, si el destino es la A-54 o el aeropuerto internacional de Santiago-Rosalía de Castro, y por la SC-20/N-550 con destino Sigüeiro (enlace del kilómetro 55), con posibilidad de retomar allí nuevamente la AP-9 en sentido A Coruña.

La totalidad del tráfico que circula por la AP-9, en sentido Pontevedra, ha tenido que abandonar la autopista en el enlace inmediatamente anterior a la zona de obra, en el enlace de Sigüeiro (salida 55) durante la jornada nocturna de los trabajos. Como itinerarios alternativos se ha propuesto el trayecto por la N-550 en sentido Pontevedra, con la alternativa del enlace con el periférico SC-20 y posibilidad de tomar nuevamente allí la AP-9, sentido Pontevedra, en el enlace de Santiago Norte (kilómetro 67).

Durante las afecciones, se han acometido los trabajos de transporte y colocación, en su disposición definitiva, de las vigas metálicas prefabricadas de la estructura que, sobre la calzada de la AP-9, formará una glorieta que permitirá todos los movimientos en la conexión entre esta autopista y el vial de conexión con la autovía A-54 (y, por lo tanto, conexión también con el aeropuerto internacional de Santiago-Rosalía de Castro), así como la conexión con los polígonos industriales y comerciales del norte de la ciudad.

Lo cierto es que el corte de tráfico ha cogido por sorpresa a no pocos conductores, que ayer por la noche manifestaban su desconcierto por una desviación que, consideran, no ha sido anunciada con el tiempo suficiente por parte del Ministerio de Transportes. El cierre de la AP-9 ha obligado a desviar tráfico pesado por vías alternativas, pero también ha pillado por sorpresa a muchos conductores que desconocían el entorno y que se las tuvieron que ingeniar y poner en marcha los gps de los vehículos para recalcular su ruta. Además, usuarios habituales de la AP-9 criticaron que no se le haya dado publicidad con suficiente antelación al corte para replanificar sus desplazamientos.

AVANCE. Sobre las obras del orbital, cabe recordar que desde el Gobierno de España detallaban hace unas semanas que “los movimientos de tierras se encuentran prácticamente finalizados a fecha de hoy (sobre el 90 %), habiéndose culminado las unidades más delicadas de desmonte en roca en el entorno de la vía de alta capacidad AP-9 y del eje ferroviario Atlántico”, como se puede apreciar en las fotografías que acompañan esta información. También adelantaban que el arranque y ejecución de las unidades de firmes coincidirá con la época estival, por lo que se prevé la consecución de los principales ejes de la obra antes de la finalización del año. En cuanto al avance de las estructuras, se encuentran ejecutadas en un porcentaje del 50 %, habiéndose finalizado dos ampliaciones de pasos inferiores bajo la AP-9, un paso superior y un paso inferior en el tronco Orbital, y ¾ del desarrollo de un muro de hormigón armado paralelo al eje de la vía de alta capacidad.

Las obras del enlace Orbital comenzaron el 30 de octubre de 2020 y tienen un plazo de 30 meses. La empresa adjudicataria, UTE Orbital, está constituida por tres constructoras gallegas: Arias Infraestructuras S.A, Francisco Gómez y Cía S.L y Construcciones Taboada Ramos S.L.