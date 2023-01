Un cuarto de siglo de esfuerzos por ‘resucitar’ la gloria de Rocha Forte

El Castillo de A Rocha Forte se alzó, una vez, imponente al suroeste de Compostela. Hoy, convertido en yacimiento arqueológico, es todo un emblema medieval, originario de otro tiempo, cuyos misterios se siguen desvelando conforme avanzan las investigaciones y los años. En este sentido, mañana se presenta el libro 25 anos de historia, de la pluma de Carlos Delgado -presidente de la Asociación Cultural Rocha Forte, auténtica impulsora de la recuperación de este legado cultural e histórico-, que recopila los acontecimientos que dieron pie a su rehabilitación y excavación, así como a los descubrimientos que las siguieron.

PRIMEROS INICIOS. Hablar del comienzo de esta historia es hablar del origen de la asociación, el cual se remonta a 1997, a raíz de una serie de viajes culturales a lo largo de Galicia y Asturias que realizaron los vecinos de Serafín Zas tras sugerir la idea el presidente del colectivo, Lisardo Raymóndez. Es entonces cuando este solicita a Carlos Delgado que se anime a formar parte de la directiva y cuando, en respuesta, Delgado le propone la creación de la Asociación Cultural Rocha Forte, con Raymóndez como vicepresidente, en pos de perseguir su mutuo afán por devolver el foco al patrimonio histórico de la fortaleza y su entorno. Unos años antes, en 1995, el por entonces alcalde Xerardo Estévez había visitado el barrio en compañía de la asociación de vecinos y ya aquella vez había salido a colación la posibilidad de realizar una intervención restauradora en el castillo. Llegó a desbrozarse la maleza que allí se había asentado pero, dado que se desconocía a quién correspondía su titularidad, la iniciativa había quedado paralizada en ese punto.

No obstante, en 1999 -mismo año en que se firmó el acta constitucional de la Asociación Cultural- la comisión gestora comienza a preparar el expediente Proxecto de restauración da fortaleza Rocha Forte para actuar sobre la zona. Durante el año 2000 tiene lugar la presentación de la asociación en el ahora desaparecido restaurante Balboa, que se convertiría en punto de encuentro para la asociación en diversas ocasiones en el futuro, y también conferencias vinculadas a la recién creada iniciativa. De manera remarcada, es en este periodo cuando el Arzobispado da su consentimiento para llevar a cabo la restauración del castillo, cediéndoselo al Concello en 2001 por un periodo inicial de 50 años en el supuesto de tener su titularidad. En septiembre, la asociación logra sacar adelante un acuerdo entre Raxoi y la USC por el que se aportan 6 millones de pesetas para empezar a excavar en el yacimiento.

HALLAZGOS Y CRECIMIENTO. Con el viento en popa, pasaría menos de un año hasta que, en mayo de 2002, el Concello aprobase el convenio urbanístico para rehabilitar la Casa de Baltar y construir en su parcela el Centro Sociocultural Rocha Forte, una noticia recibida con afán por parte de los miembros de la asociación. Simultáneamente dan comienzo las excavaciones y en junio se descubre el primer hallazgo arqueológico, “12 proxectís de pedra de gran tamaño”, como indica el mencionado libro, que son presentados en el restaurante Balboa junto al resto de avances en el estudio de los últimos dos meses.

Se realiza el documental Fortaleza da Rocha (CIT Compostela, colaborando Ibisa TV), promocionando el proyecto del yacimiento y su vinculación al Camino Portugués, y en 2003 se presenta de la mano de la Asociación el cuento infantil O Castelo da Rocha Forte, del autor Luciano García-Alén, que narra una historia sobre la fortaleza con tres animales como protagonistas. Además, la labor por relacionar Rocha Forte con la Ruta Portuguesa cobra solidez en 2004, cuando tiene lugar una reunión con la Asociación de Amigos do Camiño Portugués para tratar la recuperación del itinerario histórico incorporando el entorno del castillo, coincidiendo ambos colectivos en su entusiasmo por la idea. El año siguiente, con el proyecto de edificación del nuevo CSC y disponiendo así de una ubicación permanente, se produce un cambio en el lugar de encuentro de la asociación y quedan atrás “as reunións no restaurante Balboa, protexidas coa amabilidade de José Balboa, que sempre tiña un sitio reservado para facer as xuntanzas”, agradece su presidente en el libro.

Los años siguientes fueron fructíferos para Rocha Forte. En 2006, Marcos Mariño, hijo del escritor y periodista Luis Mariño, dona a los estantes de la asociación gran parte de su biblioteca, haciéndole entrega de “libros que o meu pai deixara na Imprenta Minerva baixo a custodia de Carlos Delgado”; en septiembre se estrena una obra musical de Amador Santos Bartolomé, director de la Banda de Música de Santiago, en homenaje al mencionado libro infantil publicado en 2003 -composición que la Real Filharmonía de Galicia también interpretó con Maximino Zumalave a la batuta; y, remarcadamente, en 2010 la concejala Olga Pedreira firma un convenio por la cuantía de 1.000.000 de euros para proseguir con las excavaciones arqueológicas.

EL PORVENIR. Hoy, habiendo pasado ya unos años, el futuro de la rehabilitación y de la investigación en el entorno de esta monumental fortaleza se aventura más prometedor que nunca. En 2020 logró darse con un importante descubrimiento durante las excavaciones al hallarse la denominada tercera muralla del castillo, la cual ya aparecía representada en antiguas documentaciones de la fortaleza pero, habiendo permanecido enterrada hasta entonces, no existían pruebas fehacientes de que realmente hubiese sido construida; y en febrero de 2022 arrancaban las obras para crear un aparcamiento y un sendero peatonal para el disfrute de los viandantes que visiten el conjunto arqueológico. Este éxito en el porvenir no es para menos, tras un cuarto de siglo de la asociación remando a favor de Rocha Forte. Un cúmulo de esfuerzos que, con los años, no ha dejado de dar frutos.