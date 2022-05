Un error informático ‘cierra el grifo’ de las becas de tipo escolar

Santiago. Un fallo en el soporte de la sede electrónica del Concello de Santiago impidió la tramitación administrativa, tanto telemática como presencial, de las becas de comedor, material escolar y actividades extraescolares, cuyo plazo termina el próximo miércoles, 18 de mayo. Así lo denunció en un comunicado la Federación Galega de ANPAs de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Compostela (FANPA Compostela), que indicó que el percance se produjo el pasado jueves, día 12 de mayo.

SOLICITUDES IMPOSIBILITADAS. En el comunicado emitido, desde la FANPA Compostela explican que “podemos comprender que existan fallos imprevistos nun sistema, mentres sexa algo excepcional, que bastante molestia causan a cidadanía que se atopa sen modo de deixar resoltas as xestións previstas”. Sin embargo, continúan, “o que non se pode entender de ningunha maneira é que este concello, ante esta situación, dea como resposta, tal e como fixeron, a opción de que se dirixan á sede da Xunta, ou que se tramiten por correo postal”. Circunstancias que, explican, requieren de un grado de disponibilidad de tiempo y de medios que no necesariamente están a la disposición de todas las personas que solicitan las becas, “e moito menos cando isto ocorre a dous días de rematar o prazo formal”, señala también la entidad. La carta finaliza con la Federación reclamando una ampliación en el plazo previsto de presentación de las solicitudes de becas que se vieron imposibilitadas a causa del error informático para poder, así, “compensar este fallo e diminuír o prexuízo causado ás cidadás que esperan solicitar estas axudas”. P.B.