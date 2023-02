Un estudo da USC analiza o fluxo da enerxía eléctrica dun xeito bidimensional

Santiago. Ferramentas matemáticas de última xeración permitiron que investigadores da USC e da Universidade de Almería recreasen, de xeito bidimensional, o modo no que flúe a enerxía eléctrica arredor dos cables que a conducen e confinada entre as canles que estes forman. O resultado é un método teórico pioneiro que explica de maneira sinxela e pedagóxica as particularidades do fluxo de enerxía en situacións de todo tipo, o que supón un paso máis de cara a unha xestión eficiente e segura da enerxía. Deste xeito preténdese mellorar o estudo da perda de enerxía nas liñas de transporte e distribución eléctrica, así como a súa vulnerabilidade ante interrupcións e fallos.

Os investigadores da área de Electromagnetismo da USC, pertencentes ao Instituto de Materiais da institución compostelá (iMATUS), Jorge Mira Pérez e Xabier Prado, asinan o artigo titulado ‘New mathematical model based on geometric algebra for physical power flow in theoretical two-dimensional multi-phase power circuits’ xunto a Francisco Gil Montoya, Francisco M. Arrabal-Campos e Alfredo Alcayde do departamento de Enxeñaría da Universidade de Almería. A investigación acaba de publicarse na revista Scientific Reports.

A recreación obtida polo equipo investigador amosa un sistema bidimensional de transmisión de potencia eléctrica dende os xeradores ata os usuarios ao longo de varias liñas de transmisión. A corrente descrita pode ser continua ou alterna, cunha ou múltiples frecuencias, e sen límites no número de cables de transmisión coas súas correspondentes fases, abarcando deste xeito o escenario máis amplo posible de transmisión da enerxía electromagnética.

A metodoloxía desenvolvida no traballo permite estudar os fluxos de potencia en sistemas de transmisión e distribución eléctricos dunha forma simplificada que non é posible realizar en sistemas tridimensionais do mundo real. Grazas a iso, pódese entender mellor como se distribúen no espazo e, por tanto, favorecer unha xestión máis eficiente da enerxía”, apuntan dende o equipo investigador.

Nun contexto tridimensional, a potencia transmitiríase ao longo de todo o espazo dunha forma complexa que non se pode simplificar en elementos illados e separables (canles). Ao reducir o sistema a dúas dimensións, a enerxía vese confinada nas canles existentes entre cada par de liñas, que actúan a modo de barreiras que guían a potencia eléctrica. Desta forma, é posible entender o seu comportamento de forma análoga ao que acontece cun fluído que se propaga por varias canles separadas, enfocando a análise no comportamento deste fluído en cada canle. Esta recreación pioneira logrouse grazas ao uso da Álxebra Xeométrica, garante da aplicabilidade dos resultados en diferentes dimensións. l.rey