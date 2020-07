Un incendio pone de nuevo en riesgo viviendas de Vidán

Sobre las cinco de la tarde de ayer, una vecina del barrio de Vite vio desde el balcón de su casa una gran humareda negra próxima al Campus Sur. Al mismo tiempo, vecinos de Santa Marta grababan con sus móviles la gran columna negra de humo que salía de la zona de Vidán. “Vense nubes de fume. Fai media hora había unha fumareda moi negra, recordábame a cando arde goma... polo que se ve desde aquí, o incendio está no monte xusto detrás das casas, onde estaba a antiga ponte de Vidán... na misma zona de fai uns días”, narraba en un primer momento una trabajadora de la Nave de Vidán.

Un incendio afectó de nuevo, solo once días después, al monte de Vidán, muy cerca del Hospital Clínico. La gran columna de humo negro era visible desde la zona norte de la ciudad y, aunque no ha habido que lamentar ningún daño, el fuego sí se aproximó mucho a las casas.

“Chegou moi enriba das casas, hai casas que estiveron a punto de arder. Fai uns días pasou no mismo sitio, veu a concelleira e dixo que se faría algo. Pero aquí nadie fai nada. Leva o monte cinco anos sen limpar, e as denuncias non valen de nada”, insiste un vecino desde la Rúa dos Caraveis, muy cerca de donde se produjo el incendio.

El concelleiro de Mobilidade, Seguridade Cidadá e Festas, Gonzalo Muíños, habló desde el terreno sobre las causas del incendio, con las sospechas de que haya sido provocado dada la proximidad al de hace unos días, y justo en un día de mucho viento en la ciudad. “É moita casualidade que en tan pouco tempo arda na mesma zona. Non queda outra que apagar o lume canto antes e agardar. Asegurar aos veciños é o primordial”. Uno de esos residentes vio cómo las llamas se acercaban a unos veinte metros de su casa: “Hoxe levamos un apuro, estabamos aquí atrás xusto, acercouse moito”, comenta al mismo tiempo que denuncia que muchos vecinos no limpian sus terrenos. También comenta la desprotección que siente por parte tanto del Concello como de la Xunta.

A última hora, pese a los cambios de viento que se produjeron en plena tarea de extinción, las llamas quedaron estabilizadas tras quemar 6 hectáreas. Intervinieron 3 helicópteros, 2 hidroaviones y 7 efectivos de bomberos.