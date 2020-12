Un libro sobre los grupos yeyés de Santiago se agota en 24 horas

El libro Compostela: música moderna en Santiago (1954-1978), del doctor en Historia Alfonso Espiño, se ha convertido en todo un éxito de ventas en Santiago, agotándose los ejemplares disponibles en sólo veinticuatro horas. “En A Reixa vendieron cien ejemplares en un sólo día y en Couceiro, igual. Me comentaban que hubo una persona que compró hasta diez, y otros se los llevaron de cuatro en cuatro o de dos en dos”, comenta el autor de la obra, editada por el Consorcio de Santiago y el Servizo de Publicacións e intercambio Científico de la USC.

Alfonso Espiño está convencido de que esta respuesta del público compostelano es debida “a que involucré a mucha gente. En el libro salen muchas personas de la sociedad compostelana, como Xerardo Estévez y muchos médicos e historiadores que en aquellos años formaban parte de un grupo musical. Solo en los agradecimientos hay un listado de casi 200 nombres, porque fueron muchos los que me pasaron material, como fotografías o grabaciones”, cuenta Espiño.

Los que no hayan llegado a tiempo para conseguir un ejemplar de Compostela: música moderna en Santiago (1954-1978) pueden estar tranquilos, porque la tirada del Consorcio es de 600 libros y después de las fiestas volverán a reponerse en las tiendas. Aún así, dado el gran éxito este experto musical no descarta que se pueda publicar una segunda edición. “El libro está volando y me consta que hay reservas de otros puntos de España y el extranjero”, dice Espiño.

Uno de los múltiples descubrimientos que aporta este trabajo es que hubo un compostelano que fue telonero del mítico grupo de The Kinks en el sonado concierto que ofrecieron en 1966 en la sala Yulia en Madrid. Fue el conjunto Los Botines, cuyo cantante era en aquel momento Camilo Sesto, el que actuó antes que la mítica banda británica. El batería del grupo era el santiagués Manolo Varela, considerado por las publicaciones de la época como uno de los mejores de España. Él fue testigo de aquel accidentado concierto, en el que incluso hubo una pequeña explosión, puesto que los británicos se olvidaron de cambiar el voltaje inglés al español.

Para Alfonso Espiño, una de las formaciones más importantes de aquellos años y que no es muy recordada es el conjunto Sky. “Fue el primer grupo gallego que actuó en TVE. Fueron pioneros en el uso de guitarras eléctricas y recorrieron el mundo trabajando en los cruceros de Ybarra. Trajeron a Galicia ritmos de otros lugares”.

También hay espacio en esta obra para Bibiano Morón, que formó parte de diversos conjuntos y que publicó tres discos como solista, siendo el primero de ellos materializado por el productor de los famosos Los Bravos. “Hizo muchas cosas y cuando se mudó a Vigo fue el artífice de la movida allí, donde se convirtió en el productor de Golpes Bajos”.

Otros grupos que aparecen en la obra Alfonso Espiño son Los Linces y Los Potes, “muy famosos en Galicia”, o Los psiquis, finalistas en un concurso nacional universitario en el que también participaban Los Pekenikes. “Eran grupos que estaban a la par del resto que había en España, lo que pasa que después muchos de sus integrantes dejaron la música tras los estudios universitarios”.

